Объявлена официальная причина досрочного ухода Ху Цзиньтао со съезда Компартии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 3 660

Агентство «Синьхуа»: Ху Цзиньтао досрочно покинул съезд Компартии из-за плохого самочувствия

Объявлена официальная причина досрочного ухода Ху Цзиньтао со съезда Компартии

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Бывшего председателя КНР выводили из зала под руки двое молодых людей, показав ему перед этим документы в красной папке.

Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао во время XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в Пекине почувствовал себя плохо и был вынужден досрочно покинуть мероприятие. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщило государственное информагентство «Синьхуа», уточнив, что сейчас политик чувствует себя намного лучше.

Ранее в этот день стало известно, что бывшего генсека Компартии и председателя КНР Ху Цзиньтао досрочно вывели с церемонии закрытия XX съезда КПК.

На мероприятии политик сидел по левую руку от действующего китайского лидера Си Цзиньпина. Неожиданно к Ху Цзиньтао подошли двое молодых людей, заговорили с ним, показав документы в красной папке, а затем начали выводить его из зала. По некоторым данным, Ху Цзиньтао был задержан прямо на закрытии съезда.

Примечательно, что после инцидента на съезде информация о бывшем главе китайской Компартии была удалена с ее сайта и с сайта правительства страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-глава кабинета министров Великобритании Борис Джонсон заручился поддержкой достаточного числа парламентариев, чтобы снова претендовать на пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны.

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