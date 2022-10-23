Униженные и оскорбленные: в РФ отметили День защиты мужской нервной системы от насилия женщин

Несмотря на то, что праздник неофициальный, проблемы у сильного пола с прекрасной половиной человечества возникают очень часто. Да такие, что порой приходится молить о пощаде.

Накануне в России отметили День защиты мужской нервной системы от насилия со стороны женщин. В соцсетях пишут, что это — международная дата и приплетают ООН. Но правда в том, что нет такого «дня защиты», тем более под эгидой ООН, этот «праздник с мужскими слезами на глазах» придумали в российском сегменте интернета, ради шутки несколько лет назад, но она оказалась пророческой.

На Западе все больше мужчин жалуются на физический и эмоциональный абьюз и требует профессиональной помощи. Пугает, что и у нас такая тенденции начинается. Из-за этого вспоминается громкий социологический эксперимент американца Джона Кэлхуна, который завершился ровно 50 лет назад. Кэлхун создал идеальные условия для колонии мышей — тепло, просторно, еды и воды сколько угодно. Проект «Вселенная-25» это такая модель мышиного рая. В него заселили четыре пары мышей, и они начали усиленно размножаться. Вольер был рассчитан на 4000 особей, но, когда поголовье выросло всего лишь до 600 — начались проблемы. Стая разделилась: появились привилегированные и отверженные, при том, что еды, повторюсь было вволю. Отщепенцы-самцы перестали проявлять половой интерес и начали только питаться и ухаживать за своей шерсткой. Исследователь назвал их «красивые». Самки таких даже близко к себе не подпускали и грызли. А потом и сами становились отшельницами. И таких с каждым годом становилось все больше. В итоге вся колония просто вымерла. Так что, у нас те же тревожные звоночки? Разбиралась корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Ох, эти нежные мужчины

Они плачут в телеэфире и строчат монографии о том, как подруги ломают их психику — все больше мужчин в мире подергаются абьюзу — психологическому насилию. Их миллионы уже. Немец Тами Вайссенберг шесть лет терпел унижения и пощечины от своей жены, а теперь делится опытом с униженными и оскорбленными.

«Я был унижен, растоптан, обессилен», — заявил мужчина.

Тренер Алекс Скил обошел все британские телеканалы с рассказом как его морила голодом и избивала 22-летняя подруга-учительница.

«Я боялся за собственную жизнь», — уверяет молодой человек.

Мужчин-жертв домашнего насилия в Великобритании за пять лет стало больше на 17%, в Германии только за год — на 8%.

«Это объясняется тем, что женщины перенимают у мужчин все. Больше женщин стало в политике, в полиции, в армии. Чтобы как-то продемонстрировать эту приобретенную власть, они становятся более агрессивными», — прокомментировал странное стечение обстоятельств профессор Кембриджского университета Дэвид Лэйн.

Социологи отмечают: насилие над мужчинами пошло в рост еще лет десять назад — аккурат в момент очередного всплеска радикального феминизма и всеобщей толерантности. Так называемая «третья волна» бьет рекорды по агрессии — акции в Европе заканчиваются драками и стычками с полицией, феминистки-вегетарианки прямо на улицах абьюзят мужчин, жующих шашлык.

Голой грудью прокладывая дорогу на митингах, радикальные феминистки и не скрывают: теперь борются уже за превосходство над другим гендером.

«Мужчины, демонстрирующие свою альфасамцовость в метро при женщинах и детях достойны презрения. Мы публично охладим ваш пыл», — заметила одна из активисток.

Петербургские активистки в защиту женщин публично задирали юбки в метро и мочили мужчин за то, что те не так сидят. Автор акции Анна Довгалюк утверждает: вам показалось — никто мужчин не обижает.

«Со стороны женщин никакого абьюза нет, это лично мужская выдумка, именно, потому что мужчины любят все контролировать, в том числе женщин», — прокомментировала Анна Довгалюк, феминистка.

«Эта идеология мужчин расчеловечивает, их дискриминирует, объявляет их вторым полом, недолюдьми. Три из четырех случаев психологического насилия в семьях исходит от женщин. То есть абьюз — это преимущественно женское насилие», — заявил кандидат медицинских наук, психолог Александр Бирюков.

В Европе кое-как еще держатся испанцы — мужчин-жертв психологического и физического насилия в этой стране всего 9%, чем севернее, тем хуже, в Германии — уже 20%, В Великобритании — почти 40%, а вот самые незащищенные носители Y-хромосомы — в США.

И самое страшное — эта тенденция мужчин страданий добралась и до России. Все больше жалуются на сильных женщин. Виктор просит не показывать его лицо — два года он терпел претензии, угрозы и шантаж от возлюбленной.

«Пришлось ограничить общение с друзьями. Человек полностью настаивал на том, чтобы общение было только с ней. Возвращаюсь домой — проверка телефона, если я опоздал минут на пять, на десять», — вспоминал Виктор.

Мужская психика этого такого не выдержала… От девушки парень ушел прямиком к психотерапевту.

«Для мужчины важно быть добытчиком, важно быть человеком, который совершает для своей семьи подвиги. Из-за того, что мужчина все больше и больше подвергается осуждению за какие-то свои патриархальные взгляды, мужчины начинают прятаться, уходить в тень, отказываться от ответственности», — объяснил психотерапевт Андрей Курпатов.

Мужественность душат уже и на физиологическом уровне — во Франции министр национального просвещения решил, что мальчиков в школьных столовых нужно кормить макаронами и водой, а мясо давать только девочкам.

И ведь феминистская технология «демаскулинизации» работает: европейские мужчины все более ранимые и женственные: в блогах учат друг друга ухаживать за собой и краситься. В США половина мужчин минимум раз в месяц посещают салон красоты. Российские, похоже, насмотрелись.

«Мужчины стали пользоваться бьюти-услугами на 58% чаще, в частности, делать маникюр, педикюр и эпиляцию. В каждом салоне есть уже и мужской прайс. И если женская красота требует жертв, то мужская — денег. Цены в среднем на 10% выше», — рассказала журналист.

Мы решили провести эксперимент: пригласили брутального мотоциклиста Александра, чья кожа нежнее мыла ничего не знала, на модный сейчас пилинг. В процессе выясняется: и тут абьюз.

«Если наблюдать тенденцию, наши пациентки женщины приводят своих мужей. Они хотят, чтобы ее муж выглядел моложе, прекраснее», — заметила косметолог Элина Дормидошина.

Во время съемки ни один мужчина не пострадал, но и удовольствия не получил.

«Я не вижу в этом необходимости. Должна быть какая-то своя мужская красота, я считаю, без вот этого всего напомаживания. Характер, надежность, ответственность, сила», — прокомментировал Александр Колденков.

Но все же дельные российские мужчины могут думать о красе ногтей и оставаться по-настоящему сильным полом. Но и главное — стать еще лучше российские мужчины хотят для своих заботливых и нежных женщин.