В Запорожскую область приехали преподавать 14 учителей из Дагестана

Российские нормы уже вводятся и в сфере образования. Во многих школах на новых территориях преподают учителя из регионов — педагоги сами просили перевести их, чтобы помочь детям, которые много пропустили из-за боевых действий. Среди тех, кто приехал, учительница из Дагестана, которая организовала для учеников настоящий телемост между своей родной школой и той, где она преподает сейчас. Участие в нем приняли Мэри Бадунц и Мурад Магомедов.

Заира Пахрудинова уже второй месяц преподает в мелитопольской школе. Учительница одна из тех, кто переехал в зону проведения специальной военной операции. Отпускать ее одну в чужой город, где военное положение, родственники не хотели. Заира настояла.

«Меня почему-то тянуло сюда. Хотела увидеть этих детей», — рассказала учительница русского языка средней школы Заира Пахрудинова.

Многие из этих ребят при Украине обучались на дому. Дети почти сразу полюбили новую учительницу. Заира Магомедовна умеет найти подход к каждому. У самой в Дагестане остались два сына и дочь.

«С Дагестана нас приехало 14 человек. Работаем с сентября. Каких-то особенностей лично я не заметил: дети — они везде дети. Видно, что дети очень много потеряли, пропустили. Постепенно стараемся в другом формате как-то все восстановить», — сообщил директор средней школы села в Дагестане Загирбег Селимов.

Местные школьники теперь хотят побольше узнать о красотах и традициях Дагестана.

«Детям очень интересно. Спрашивают обычаи, говорят: „А у вас как на свадьбах? У нас вот так бывает“. Очень позитивные дети. Мне повезло с детьми», — поделилась Заира Пахрудинова.

Заира Магомедовна решила познакомить своих новых учеников с дагестанскими. Записала видео, отправила в родное село. Там откликнулись, и теперь ребята активно общаются.

Это один из исключительных моментов, когда можно на уроке пользоваться сотовыми телефонами. Видеооткрытки ученикам Дагестана — изюминка урока. Занятие здесь никто не прогуливает.

Бывшие ученики Заиры Пахрудиновой приглашают мелитопольских детей в Дагестан. Обещают показать местные красоты и, конечно, научить танцевать лезгинку.

«И мы всегда с вами. Мы также хотели передать пламенный привет нашей учительнице Заире Магомедовне», — обратился один из дагестанских школьников.

Они ждут ее возвращения. Скоро каникулы — может, приедет хотя бы на пару дней? Заира Магомедовна была у них классным руководителем. Говорят, ставила и «двойки», и даже «единицы», но все ее любят — за справедливость и неравнодушие.

«Она нам читала русскую литературу, и нам очень интересно было ее слушать», — рассказал ученик Масалав.

«Она очень добрая учительница. Хорошо давала уроки. И на ее уроках было интересно», — поделился школьник Шамиль.

Решение учительницы отправиться в Запорожье удивило односельчан и коллег. Родственники, конечно, сначала переживали. Сегодня гордятся ею и ставят в пример.

«Я удивилась: вот, думаю, я бы не смогла, — рассказала родственница учительницы Патимат Галбацева. — А потом смирилась. И начала ее поддерживать. Патриот, защитник Родины Заира. Молодец. И храбрая такая».

Теперь ученики всерьез ждут летом сверстников из Запорожской области. Здесь недалеко есть детский лагерь, где смогут поселиться школьники из Мелитополя. Впрочем, горцы хотят разместить кунаков дома, чтобы друзья познакомились с кавказским гостеприимством. Природа в этих местах такая, что мелитопольцы будут в восторге.

«Мы их отвезем в лес, чтобы они там отдохнули, — поделился ученик Магомед. — Посидели у костра. Вот за горой есть водопад, где они смогут охладиться летом прохладной водой, искупаться там. И, конечно, они смогут насладиться сладкими фруктами, которые у нас растут в Дагестане».

Горцев с начала прошлого века грамоте обучали русские учителя. Советская власть отправляла выпускников педагогических институтов со всей страны даже в самые отдаленные и труднодоступные аулы. Так русским языком овладели местные жители. Сегодня они словно отдают долг: работают там, где еще недавно наш язык запрещали.