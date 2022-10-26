Посол РФ Антонов исключил планы по применению ядерного оружия на Украине

Пока Запад выбирает слепое отрицание и ложные обвинения, Москва предупреждает о фатальных последствиях провокации с использованием «грязной бомбы», которую готовит Киев.

Россия никогда не планировала и не намерена сегодня использовать ядерное оружие в конфликте с Украиной. Такое заявление в беседе с изданием Newsweek сделал посол РФ в США Анатолий Антонов. Он призвал к серьезному отношению к готовящейся провокации киевского режима с использованием «грязной бомбы», а также в очередной раз подчеркнул: любые обвинения в адрес Москвы в контексте использования подобных методов военных действий беспочвенны.

«Мы неоднократно говорили, что Россия не собиралась и не собирается использовать ядерное оружие на Украине. Нигде и никогда за все время ни один из руководителей нашей страны и военного ведомства не упоминал о возможности прибегнуть к оружию массового уничтожения», — сказал он.

По словам дипломата, предупреждения России напрасно не вызывают опасений у стран Запада. Реакция тех же США вызывает недоумение, так как риски реализации украинской провокации предельны. Антонов добавил, что Запад готов рискнуть жизнями собственных граждан, лишь бы «оклеветать РФ и обелить Украину».

Он обратился к американской общественности и властям с вопросом — не слишком ли высока цена, чтобы так «сводить политические счеты» с Москвой? На предположение, что Кремль обвиняет других в провокациях, которые планировал устроить сам, дипломат ответил: «Очевидно, мы имеем дело с полной атрофией критического мышления». Добавил, что желание Запада ослабить Россию выглядит «маниакальным».

«Применение „грязной бомбы“ — это далеко не любительский саботаж. Детонация радиологического взрывного устройства будет иметь масштаб, сравнимый со взрывом маломощного ядерного оружия. Взрывная волна разбросает радиоактивные вещества на площади до нескольких тысяч квадратных метров. Загрязненные территории превратятся в зону отчуждения на 30-50 лет», — подчеркнул Антонов.

Дипломат добавил, что Москва обеспокоена наличием у Киева необходимой производственной базы и научно-технического потенциала для создания бомбы. На территории страны есть три атомные электростанции с девятью бассейнами для хранения обогащенного урана. И пока работа над оружием подходит к завершению, мир упорно не видит надвигающейся катастрофы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и как создается «грязная бомба» и откуда у Украины ядерные ресурсы.