Дочь Заворотнюк намекнула на тайную свадьбу: «Я уже вышла»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 791

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк намекнула на состоявшееся замужество

Дочь Заворотнюк намекнула на тайную свадьбу: «Я уже вышла»

Фото: Instagram* / anna_zavorotnyuk

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Прежде Анна уже публиковала в социальных сетях фото с мужчиной — лицо загадочного возлюбленного, как и детали личной жизни, девушка по-прежнему скрывает.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заинтриговала поклонников намеком на состоявшуюся свадьбу. Как пишет 7Дней.ru, 26-летняя звездная наследница около шести лет состоит в отношениях, но личность избранника тщательно скрывает от публики. Даже на совместном романтическом фото в личном блоге девушки лица его не разглядеть.

Предполагается, что влюбленные познакомились во время учебы Заворотнюк в США, планировали пожениться. Когда Анна узнала о болезни мамы (актрисе диагностировали онкологический недуг — рак мозга или глиобластому — в 2019 году), она вернулась в Россию, и бойфренд последовал за ней. Однако возможно, план создать семью пара все же реализовала, но тайно.

«Когда выйдете замуж, оставите свою фамилию или мужа?» — спросила у Заворотнюк подписчица.

«А может, я уже вышла», — загадочно ответила она, не вдаваясь в детали.

Instagram* / anna_zavorotnyuk

Не спешит Анна Заворотнюк делиться подробностями состояния тяжелобольной матери. Борьба с раком продолжается в течение нескольких лет, при этом семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» не афиширует этапы лечения. Сама Анастасия Заворотнюк с 2019 года ведет закрытый образ жизни и не появляется на публике. Но настойчивые фанаты не оставляют попыток выяснить, как чувствует себя актриса.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Заворотнюк впервые ответила на один из вопросов о болезни мамы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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