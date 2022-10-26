Ракета «Союз» с подарками для космонавтов к Новому году стартовала с Байконура

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 39

Грузовой корабль «Прогресс МС-21» доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонны необходимых вещей.

Ракета «Союз» с подарками для космонавтов к Новому году стартовала с Байконура

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Как уточнялось в заявлении, на борту грузового корабля немало полезных вещей для тех, кто в ближайшее время не собирается возвращаться на Землю. В числе прочего — подарки к Новому году. Их для космонавтов собирали близкие и родные.

«Прогресс МС-21» доставит на МКС более 2,5 тонны необходимого груза: топливо, продукты питания, оборудование, медикаменты», — также говорилось в официальном сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета-носитель вывела на орбиту уникальные российские спутники связи серии «Гонец-М» и «Скиф-Д». Запуск осуществлялся с космодрома Восточный и прошел в соответствии с планом.

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