Ракета «Союз» с подарками для космонавтов к Новому году стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Как уточнялось в заявлении, на борту грузового корабля немало полезных вещей для тех, кто в ближайшее время не собирается возвращаться на Землю. В числе прочего — подарки к Новому году. Их для космонавтов собирали близкие и родные.

«Прогресс МС-21» доставит на МКС более 2,5 тонны необходимого груза: топливо, продукты питания, оборудование, медикаменты», — также говорилось в официальном сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета-носитель вывела на орбиту уникальные российские спутники связи серии «Гонец-М» и «Скиф-Д». Запуск осуществлялся с космодрома Восточный и прошел в соответствии с планом.