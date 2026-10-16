Новые правила с марта: смогут ли сотрудники ГАИ лишать водителей прав

Сотрудники ГАИ не смогут лишать водителей прав

Сотрудники ГАИ не получат полномочий лишать водителей прав с марта 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в мессенджере МАКС.

С 1 марта 2027 года вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования водителей. Заключения будут оформлять в электронном виде и размещать в защищенном федеральном реестре системы здравоохранения. Затем сведения передадут в МВД.

Если у водителя выявят противопоказания или медицинские ограничения к управлению автомобилем, ему предоставят три месяца для внеочередного освидетельствования. При подтверждении этих обстоятельств или уклонении от обследования ГАИ может прекратить право садиться за руль.

В ведомстве подчеркнули, что такая процедура отличается от лишения удостоверения. Вернуть его можно будет после устранения факторов, выявленных при медицинском освидетельствовании.

Лишение водительских прав — административное наказание, которое назначает суд за грубые или систематические нарушения ПДД. Для возврата удостоверения в таком случае необходимо сдать теоретический экзамен.

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