Нарушителей задержали: сотни силовиков проверили мигрантов на Сенном рынке

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 37 0

Сотрудники правоохранительных органов проверяют документы у иностранных граждан

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сотни силовиков проверили мигрантов на Сенном рынке

В Санкт-Петербурге спецназ и оперативники проводят проверку соблюдения миграционного законодательства на Сенном рынке. Мероприятия затронули в том числе людей, собравшихся на пятничную молитву. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как сообщает источник, несколько сотен правоохранителей оцепили квартал на Московском проспекте. Там расположено молельное помещение, которое посещают до тысячи прихожан.

Кроме того, правоохранители проверяют деятельность молельного помещения на соответствие российскому законодательству, а также расположенные в соседних зданиях хостелы и этнические кафе.

К проверке подключились представители военкоматов, которые выясняют, своевременно ли встали на воинский учет граждане, недавно получившие паспорта Российской Федерации. По предварительным данным, нескольким десяткам человек уже вручили повестки для постановки на учет.

По словам источника, в ходе рейда задержали несколько десятков прихожан, у которых обнаружили миграционные документы, оформленные с нарушениями. Проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники полиции и ФСБ задержали шестерых подозреваемых в организации канала незаконной миграции в Московской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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