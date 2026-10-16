Заседание в больнице: обвиняемой в убийстве медсестры назначили наказание

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 23 0

Фигурантка дела заранее нанесла себе ножевые ранения.

Какое наказание назначили женщине за убийство медсестры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Обвиняемую женщину в убийстве медсестры отправили в СИЗО в Оренбурге

Промышленный районный суд Оренбургской области заключил под стражу 53-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве медсестры Венеры Юлдашевой, тело которой обнаружили в подвале дома. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Заседание пришлось проводить в стенах больницы, так как у обвиняемой женщины ножевые ранения. По данным следствия, она самостоятельно нанесла себе увечья.

Следователь настаивал на заключении женщины под стражу, и фигурантка дела поддержала это ходатайство. Однако адвокат, напротив, просил избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест. В итоге суд поддержал позицию следствия и постановил оставить обвиняемую под стражей до 11 декабря.

Медсестра Венера Юлдашева пропала 9 октября, после чего ее несколько дней искали родственники и добровольцы. Тело женщины нашли 14 октября в подвале дома. Там же обнаружили ее коллегу Лилию Максютову, которую обвиняют в убийстве, — она находилась без сознания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительницу орячего Ключа в Краснодарском крае приговорили к шести годам и шести месяцам колонии общего режима за убийство четырехмесячной дочери.

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