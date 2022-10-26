Наталья Лапина обвинила Успенскую в краже песни: «Все деньги шли мимо меня»

По словам поэтессы, певица буквально «вырвала» хит у Ирины Аллегровой, после чего сжульничала, чтобы не платить авторские отчисления.

Актриса и певица Наталья Лапина уверена, что стала жертвой жадности и коварства Любови Успенской. Артистка якобы хитростью лишила ее всех авторских отчислений от исполнения песни «По полюшку», а на справедливую претензию ответила угрозой расправы. В интервью «Экспресс газете» Лапина сожалела, что не продала свой хит Ирине Аллегровой, а купилась на уговоры королевы шансона.

Как рассказала актриса, ее поэтическое творение очень понравилась Успенской. Она даже уговорила автора отказать Аллегровой, хотя все договоренности уже были достигнуты. В своем загородном особняке «обработала» Лапину, внушила доверие и заполучила заветный хит.

«Эта крыса Успенская буквально вырвала „По полюшку“ у Иры», — заявила актриса.

Лапина подчеркнула, что не доверяла Успенской, так как знала о ее споре с поэтом Ильей Резником. Но та заверила, что ее оболгали, убедила, мол, проблем с авторскими отчислениями не будет. Но как только песня начала приносить деньги, отношения с исполнительницей стали ухудшаться. Звезда зарабатывала миллионы, а Российской авторское общество о них будто и не знало. Лапина уверена, что Успенская и не планировала ей платить.

«То ли мою песню не указывали в рапортичках, то ли указывали ее под другим названием — „По полю“ или как-то еще. У меня уже была похожая ситуация с песней „Сигаретка“, которую исполняла Настя Самбурская. Она выступала с ней на концертах, организованных радио „Шансон“. В рапортички эту песню вписывали как „Сигареточку“. И все деньги шли мимо меня», — поделилась поэтесса.

Наталья Лапина, актриса театра и кино, эстрадная певица; © РИА Новости / РИА Новости

Официального договора Лапина с Успенской не заключила, подписала только разрешение на исполнение в телепередаче. По ее словам, спустя некоторое время бумажка «превратилась» в контракт, в котором исполнительница шансона указала данные просроченного американского паспорта. Чтобы не платить налоги, полагает актриса. Попытки потребовать свои гонорары для Лапиной обернулись угрозой убийством.

«Орала матом и стращала меня всякими бандитами-хрендитами. Из-за этой твари я в последнее время практически перестала выходить из дома. Я же прекрасно понимала, с кем я ввязалась в войну», — вспоминала актриса.

Лапина заявила, что на нервной почве заболела и едва не ослепла, позже перенесла операцию на открытом сердце. Но и тогда денег, которые были так нужны, не дождалась. При этом Успенская за собой никакой вины не чувствовала, наоборот, видела себя пострадавшей от хитрости людей из окружения. К слову, как пишет dni.ru, недавно королева шансона публично сообщила, что распустила старую команду и набрала новых сотрудников, которым можно доверять.

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