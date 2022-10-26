Космический грузовой корабль «Прогресс» вышел на орбиту и направляется к МКС

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 52

Стыковка с российским сегментом Международной космической станции намечена на утро пятницы.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков;5-tv.ru

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С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс». На его борту — необходимое оборудование, а также подарки к Новому году для экипажа Международной космической станции (МКС). Старт прошел в штатном режиме, и уже через девять минут после него «Прогресс» оказался на орбите. Уникальные кадры момента опубликовала госкорпорация «Роскосмос»

Как отметили эксперты, уже через два дня, утром 28 октября, грузовой корабль «Прогресс» будет стыковаться с малым исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента МКС.

Всего корабль доставит туда больше 2,5 тонны грузов. Речь идет, в частности, о 700 килограммах топлива для дозаправки станции и больше 400 литров питьевой воды. Кроме того, космонавты смогут получить долгожданные подарки к Новому году, которые заботливо готовили их родные и близкие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как 65 лет назад Советский Союз открыл космическую эру.

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