Компании Грузии рискуют потерять до 70% дохода из-за запрета поставок товаров в Россию

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 41 0

Это может сказаться не только на предприятиях, но и на бюджете страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева; 5-tv.ru

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Политик Пипия: запрет на ввоз продукции в Россию ударит по бюджету Грузии

Запрет на ввоз продукции семи грузинских компаний в Россию может серьезно ударить по их доходам. Об этом лидер грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, российский рынок остается одним из главных для грузинских производителей. Пипия считает, что при его потере компании могут лишиться до 70% дохода.

«Конечно же, это очень плохая новость, и не знаем даже, как с этим быть», — сказал политик.

Пипия предупредил, что последствия могут затронуть не только сами предприятия, но и их сотрудников, а также бюджет Грузии.

«Конечно же, могут быть сокращения рабочих мест. И это, конечно, тяжело будет сказываться в итоге на простом человеке и вообще на бюджете, на государственном бюджете Грузии», — подчеркнул он.

Политик считает, что компании, попавшие под ограничения, недобросовестно вели себя по отношению к России и россиянам. По его мнению, некоторые из них могли финансировать силы, выступающие с антироссийскими позициями.

При этом Пипия подчеркнул, что это его личное мнение и позиция его сторонников, а не официально заявленная причина ограничений.

Под запрет попали грузинские вина, коньяк, пиво, минеральная вода и газировка местного производства. Роспотребнадзор, в свою очередь, объяснил такое решение несоответствием продукции установленным требованиям по качеству и безопасности.

Пипия также не исключил, что список компаний, продукция которых попадет под ограничения, в дальнейшем может расшириться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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