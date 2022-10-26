Неумелая попытка ВСУ сбить ракету привела к человеческим жертвам в Днепре
Украинские ПВО работают крайне непрофессионально. Из-за этого страдают мирные люди.
Фото, видео: 5-tv.ru
Украинские ПВО сбили ракету над Днепром, но фатально просчитались: обломки упали на автозаправочную станцию и привели к пожару с человеческими жертвами.
По данным местных чиновников, погибли по меньшей мере двое: один в машине, еще один — на автомойке рядом с АЗС.
Напомним, Вооруженные силы России наносят только высокоточные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Но ВСУ непрофессиональными действиями ставят под угрозу жизни простых людей.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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