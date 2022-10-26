Здоровое питание: ТОП-5 причин завтракать яйцами

|
Анастасия Шадская
Анастасия Шадская 176

Завтрак с яйцами признали одним из самых полезных для человека

Здоровое питание: ТОП-5 причин завтракать яйцами

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

Читайте нас в: Дзен Новости

Простой и дешевый источник белка положительно влияет на здоровье человека сразу по нескольким направлениям.

Яйца — привычное блюдо к завтраку, но не все знают о плюсах их употребления в пищу. Оказывается, британским ученым удалось обнаружить как минимум пять серьезных поводов регулярно есть яйца, пишет Wday.ru.

Сила костей

В яйцах содержится много витамина D. Он на одном уровне с рыбьим жиром помогает укреплять кости и зубы, способствует лучшему усвоению кальция в организме.

Острое зрение

Благодаря большому количеству лютеина в составе яиц употребление этого блюда помогает бороться с ослаблением зрения. Яйца замедляют процессы регенерации в тканях глаза, помогают снизить риск развития близорукости.

Борьба с морщинами

Яйца замедляют выработку меланина в организме. Благодаря этому уходят пигментные пятна, неровности тона, улучшается цвет лица. Также употребление яиц стимулирует выработку коллагена и эластина. Поэтому разглаживаются морщины, кожа становится более упругой и гладкой.

Повышение фертильности

В яйцах содержится немало фолиевой кислоты — витамина B9. Она полезна как на этапе планирования беременности, так и в период ожидания малыша. Это помогает формированию нервной трубки у плода и снижает риск рождения детей с задержкой умственного развития.

Снижение веса

Несмотря на большое количество холестерина в желтке, употребление яиц каждый день способствует снижению веса. Они хорошо насыщают и позволяют увеличить количество белка в рационе. При низкокалорийной диете яйца станут настоящим спасением.

А есть ли минусы?

Все слышали про аллергию на яйца и риск подхватить сальмонеллез, если есть их полуготовыми. Врач-терапевт Гузель Абдуллина полагает, что сальмонеллез есть только в сырых яйцах, так что забывать о термической обработке нельзя. А пищевая аллергия может появиться или при индивидуальной непереносимости, или при их слишком большом количестве в рационе.

Яйца можно и нужно включать в свое питание, но важно и разнообразие. Например, не менее полезно на завтрак есть каши с фруктами или цельнозерновые тосты. Но даже если яйца — постоянная составляющая диеты, сидеть на ней постоянно нельзя. Склонность худеть и соблюдать строгие ограничения в питании может говорить о расстройстве пищевого поведения, пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно варить яйца.

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.33
0.17 60.46
0.30
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября

Последние новости

17:15
Путин: США используют Украину как таран против России
17:00
Кот в мешке: стоит ли пользоваться «капельницами здоровья»
16:51
Польские наемники Киева застрелили боевиков «Правого сектора»*
16:43
«А судьи кто?» — почему Олеся Железняк не против возвращения худсоветов
16:32
Вассал станет владыкой: эксперт оценил шансы Индии «завоевать» Великобританию
16:24
Литвинова об интервью своей помощницы-трансгендера: «Правды не прозвучало»

Сейчас читают

Глава «Народной армии Донбасса»: масштабного наступления России стоит ждать с двух направлений
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
Онкопсихология: факторы возникновения рака
Олеся Железняк — о Ленкоме, семье, критике Кошмал, возврате к СССР и актерской династии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика