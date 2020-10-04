Вкрутую или «в мешочек»: как сварить идеальные яйца

В Китае определили способ варки яиц, гарантирующий отличный результат. Об этом со ссылкой на местное издание Sohu пишет РЕН ТВ.

Большинство варит куриные яйца одинаково — опускают сразу в кипяток и держат на огне нужное количество времени. Но если их еще до варки поместить в холодную воду на десять минут, то они получатся куда вкуснее.

Диетологи убеждены, что при таком способе продукт приобретает некую нежность. Причем заметен он любителям яиц вкрутую, и всмятку.

Холодная вода пригодится и после варки. Если опустить туда уже готовые яйца, то скорлупа будет буквально сама отделяться от белка.

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