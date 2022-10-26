Вассал станет владыкой: эксперт оценил шансы Индии «завоевать» Великобританию

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 49

Эксперт Марков: Индия будет доминировать над Великобританией и США после назначения Сунака премьером

Фото, видео: www.globallookpress.com / UPPA; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Reuters / INTERNATIONAL POOL; 5-tv.ru

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Назначение Риши Сунака премьер-министром правительства королевства приведет его историческую родину к мировому господству.

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак — политик индийского происхождения. Его назначение позволит народу Индии окрепнуть и в будущем доминировать не только над бывшим британским «владельцем», но и над Соединенными Штатами Америки. Такой прогноз в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru дал директор института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, народ Индии не интересует месть за колонизацию. Им важнее продвигать своих представителей на мировой арене, поэтому вслед за премьером Сунаком и другие индусы смогут занимать управляющие должности. Это поможет вывести Индию на совершенно новый уровень жизни.

«Индийская нация становится глобальной. Но индусы празднуют не месть за столетие преступлений колониального владычества Британии над Индией. Нет, они скорее радуются тому, что индус теперь может стать президентом США, руководителем ряда государств Ближнего Востока или возглавить крупные корпорации», — объяснил Сергей Марков.

Как отметил эксперт, у южноазиатской есть все шансы «аккуратно завоевать» Великобританию. Помимо этого Индия стремительно развивается и через пару десятилетий вполне сможет опередить и США.

«Америка — бывшая колония Великобритании, как и Индия. Но она сейчас доминирует над Британией. И если Индия будет развиваться так же, как сейчас, то через пару десятилетий она сможет доминировать и стать великой державой», — высказался Сергей Марков и добавил, что народ Индии уже можно назвать великим, но вскоре он станет «влиятельным».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции британцев на назначение Риши Сунака новым премьер-министром.

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