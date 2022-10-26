«Шел против течения»: как певец SHAMAN попал в российский шоу-бизнес

|
Анна Свотина
Анна Свотина 62

Певец SHAMAN и его патриотические песни не теряют своей популярности

«Шел против течения»: как певец SHAMAN попал в российский шоу-бизнес

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Ярослав Дронов не хайпует на любви к Родине. Его песни настоящие — считает Валерия Брейтбург.

Участник музыкальных телепроектов «Голос» и «Фактор А» певец SHAMAN быстро достиг звездных вершин в российском шоу-бизнесе. Выпускник Гнесинки пробует себя в разных музыкальных жанрах, пишет слова и музыку для своих песен. Хит 31-летнего композитора «Я русский» буквально взорвал сеть: за первые десять дней клип посмотрели более шести миллионов человек. Однако в начале творческого пути Шаман совсем не представлял себя в шоу-бизнесе, сообщает dni.ru.

Песни улетели в космос: как певец SHAMAN относится к статусу звезды

Найти себя артисту помогла педагог по вокалу Валерия Брейтбург. Доцент Российской академии музыки имени Гнесиных сразу выделила его среди всех студентов.

«Ярослав всегда была очень целеустремленным, неугомонным, шел против течения. <…> У него всегда была склонность к самовыражению. А сейчас он, наконец, нашел свой стиль», — поделилась Валерия Вячеславовна.

Именно она настояла на том, чтобы Шаман пришел на музыкальное шоу талантов «Фактор А». По словам Брейтбург, молодой артист вначале отказывался, но потом согласился. И не ошибся. Некоторые критики настаивают, что певец SHAMAN не искренен в своих патриотичных песнях. Они пытаются уличить его в хайпе. Валерия Брейтбург с такой точкой зрения не согласна.

«Я думаю, он делает это искренне, и то, чем он занимается, не идет в разрез с его собственными интересами — это абсолютно не ангажированная история», — заключила наставник звезды.

Шаман продолжает много и креативно работать. Чем он скоро снова порадует фанатов — покажет время.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны новые подробности личной жизни певца SHAMAN`а.

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.33
0.17 60.46
0.30
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября

Последние новости

17:15
Путин: США используют Украину как таран против России
17:00
Кот в мешке: стоит ли пользоваться «капельницами здоровья»
16:51
Польские наемники Киева застрелили боевиков «Правого сектора»*
16:43
«А судьи кто?» — почему Олеся Железняк не против возвращения худсоветов
16:32
Вассал станет владыкой: эксперт оценил шансы Индии «завоевать» Великобританию
16:24
Литвинова об интервью своей помощницы-трансгендера: «Правды не прозвучало»

Сейчас читают

Глава «Народной армии Донбасса»: масштабного наступления России стоит ждать с двух направлений
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
Онкопсихология: факторы возникновения рака
Олеся Железняк — о Ленкоме, семье, критике Кошмал, возврате к СССР и актерской династии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика