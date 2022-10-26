Олеся Железняк про оскорбления Анны Кошмал: «Встанет на свои места»

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Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 1 970

Олеся Железняк прокомментировала свое отношение к критике Анны Кошмал в свой адрес

Фото, видео: Кадр из сериала "Сваты"; 5-tv.ru

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Вернуть понимание получится — мудрая Железняк не сомневается в том, что время расставит все на свои места.

Разрыв звезд легендарного сериала «Сваты» Анны Кошмал и Олеси Железняк вызвал широкий отклик общественности. Поклонники недоумевают, какая кошка пробежала между актрисами.

После начала специальной военной операции (СВО) исполнительница роли Женьки заняла резкую антироссийскую позицию. Она постоянно провоцирует и оскорбляет коллег по цеху в социальных сетях. Не избежала злых слов в свой адрес и заслуженная артистка России Олеся Железняк. После того как она поздравила президента Владимира Путина с днем рождения, Кошмал назвала ее посредственной актрисой.

В интервью с ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко Олеся Железняк поделилась своей позицией по отношению к скандалистке Кошмал.

«Я думаю, что мы все равно одно, мы единое. И я думаю, что все встанет на свои места. И мне кажется, никуда не девается любовь. Она может становиться меньше, наверное. Я думаю, что все равно эти испытания, они нам всем посланы для чего-то. И я думаю, что в этой ситуации самое главное не озлобиться. Мне кажется, и не впасть в ярость, в агрессию, жестокость, в желание убить, уничтожить, а искать, держаться за какие-то вещи, за простые», — поделилась личным мнением артистка.

Железняк по-матерински мудро верит, что она сможет снова обнять свою буйную коллегу, найти общие точки соприкосновения.

«Мне кажется, как раз сейчас такое время, когда нужно вообще спасаться верой, верой в Бога, верой в семью, верой в добро и верой в твоих близких людей. И верить, что и понимать, что мы когда-то были близки. Даже с теми, с кем мы сейчас не можем общаться, понимать, что в людях говорит не их истинное, наверное, так бы это сказала», — уверена артистка Ленкома.

Она также спокойно относится ко всем выпадам хейтеров на просторах социальных сетей. Железняк их просто не читает, у звезды «Ландыша серебристого» на это не хватает времени.

Полную видеоверсию интервью с актрисой Олесей Железняк смотрите на сайте 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезды сериала «Сваты» воссоединились.

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