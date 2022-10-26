Олеся Железняк — о Ленкоме, семье, критике Кошмал, возврате к СССР и актерской династии

Олеся Железняк давно стала народной любимицей. В 2020 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки РФ. Актриса успевает все — играть в любимом и родном Ленкоме Марка Захарова, сниматься в кино и уделять внимание своей огромной семье, в которой четверо детей, муж, три кота и собака.

О любви и взаимопонимании в семье, важности уважать и помнить прошлое, историю своей страны, не потерять душу в это сложное время, а также о том, что она думает о критике в свой адрес коллеги по сериалу «Сваты» украинской актрисы Анны Кошмал Олеся Железняк рассказала в интервью ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

«Поминальная молитва» как отражение сегодняшней действительности

Когда Александр Лазарев-младший начал восстанавливать этот легендарный спектакль Олеся Железняк отнеслась к этому скептически. Ей на тот момент показалось, что все описываемое в постановке давно стало прошлым и потеряло свою актуальность.

«Я потом даже извинилась перед Сашей Лазаревым. У меня были большие сомнения. Я думаю, зачем восстанавливать такой легендарный спектакль? Все, что было, то было, и оно уже ушло. Это уже история какая-то такая. А когда его восстановили, когда, собственно, к нему прикоснулись и начали репетировать, то вдруг какие-то стали открываться такие смыслы. И ты понимаешь, что это очень современный спектакль. И вдруг ты понимаешь, что он очень откликается вообще. Он настолько похож, потому что там темы затрагиваются вечные, понимаете, — жизнь, смерть, любовь, сострадание, человеческий выбор. То есть у человека всегда есть выбор вообще, кем быть, остаться человеком или потерять свое человеческое… И как это пронести в себе, как не растерять, как озлобиться, когда тебя жизнь лишает всего», — отмечает актриса.

Железняк напомнила, что «Поминальная молитва» — это история семьи, в частности, человека, который претерпел за свою жизнь и рождение, и радость, и потерю близких, и предательство. Исторические процессы периодически разводят по разным сторонам, чтобы потом опять соединиться и продолжать жить.

Критика коллеги по «Сватам» Анны Кошмал и хейтеров в соцсетях

После начала специальной военной операции (СВО) украинская актриса Анна Кошмал регулярно в социальной сети пытается поддернуть своих старших коллег по сериалу «Сваты», высказывая зачастую оскорбительную позицию в их адрес. Не прошла стороной она и Олесю Железняк. После того как заслуженная артистка поздравила Владимира Путина с днем рождения, Кошмал не сдержалась и осыпала ее оскорблениями, назвав даже посредственной актрисой.

Олеся Железняк относится к этому всему совершенно спокойно. Она уверена, что пройдет время и обе стороны смогут найти понимание и снова вернутся к привычному и родному общению.

«Я думаю, что мы все равно одно, мы единое. И я думаю, что все встанет на свои места. И мне кажется, никуда не девается любовь. Она может становиться меньше, наверное. Я думаю, что все равно эти испытания, они нам всем посланы для чего-то. И я думаю, что в этой ситуации самое главное не озлобиться. Мне кажется, и не впасть в ярость, в агрессию, жестокость, в желание убить, уничтожить, а искать вообще то мало и вообще держаться за какие-то вещи, за простые. Мне кажется, как раз сейчас такое время, когда нужно вообще спасаться верой, верой в Бога, верой в семью, верой в добро и верой в твоих близких людей. И верить, что и понимать, что мы когда-то были близки. И даже с теми, с кем мы сейчас не можем общаться, понимать, что в людях говорит не их истинное, наверное, так бы это сказала», — отмечает Железняк.

Актриса не отрицает, что, возможно, кто-то воспримет ее мнение как просто слова, однако Железняк подчеркивает — она так живет и верит в то, что говорит.

«Ну, я думаю, ну, если человек так делает, значит, есть основания. Вот я думаю, тут у каждого свой резон. Я не стану от этого Аню любить меньше или как-то к ней относиться, знаете, и желать ничего плохого», — считает заслуженная артистка РФ.

А что касается хейтеров в социальных сетях, то Олеся Железняк их практически не замечает, так как редко заходит на свои аккаунты. Звезда понимает, что сейчас такое время, что битва идет за каждую душу при помощи интернет-платформ.

Отдых в дороге и шумная семья дома

Олеся Железняк много лет замужем за актером Спартаком Сумченко. В семье родились четверо детей — трое сыновей и дочь. И, несмотря на плотную занятость, актриса успевает оставаться заботливой мамой и женой. В интервью она признавалась, что ходит на рынок за продуктами и готовит дома для своих любимых, а книги детям читает супруг. Но когда же она успевает найти время для себя?

«Знаете, что я на это время, которое для меня лично, у меня не знаю, когда оно бывает… Оно бывает у меня в поездах, в самолетах, когда я куда-то переезжаю, вот тогда, собственно, я нахожу время для какого-то отдыха или что-то такое… Побыть одной, потому что иногда дома же это же невозможно, невозможно для себя одной это невозможно. Даже если ты думаешь, ты будешь одна. Я скажу, что у меня спектакль, я себя плохо чувствую. У меня сейчас немножко насморк. Обязательно придет какой-нибудь кот, потому что у меня три кота, и попросить уделить ему внимание. Поэтому так вот не получается как-то предоставить время себе», — признается актриса.

Но в то же время она всегда находит в себе силы, чтобы сохранять этот уютный семейный очаг. Господь дает по силам, значит, ты просто становишься сильнее, уверена Железняк.

«Мне кажется, это счастливая женская судьба. Если ты выходишь замуж и рожаешь детей. Наверное, в этом есть какой-то смысл, продолжение рода, и вообще. Так жизнь устроена. Ну, мне кажется, встретил свою половинку любовь и так дальше», — считает знаменитость.

Начало актерской династии положено?

Старший сын Олеси Железняк Савелий решил продолжить дело родителей и решил стать актером. Пока знаменитость относится к вопросу создания актерской династии с осторожностью, время покажет. Артист — это безумно сложная профессия, требующая полной душевной самоотдачи и определенного ощущения мира. Но сейчас уверена Железняк только в одном, что на одной сцене играть со своим сыном она бы не хотела.

«Я ему сказала, что я бы не хотела с тобой вместе играть. Потому что я думаю, что мне было бы это невыносимо. Потому что, ну, понимаете, тут такое… Дистанция внутренняя, ее почти нет. И очень сложно, когда… Я переживала бы сильно, наверное. Или как-то мне казалось, что он плохо делает все. А если он плохо делает, то я буду еще больше переживать, что он плохо делает, что он не способный. А если он будет думать, что он будет делать хорошо, я буду думать — вот, они меня осуждают, скажут, чего притащила сына своего… Будут говорить, она его тянет, у него никаких способностей. Я думаю, что можно сойти с ума. Я думаю, что пусть лучше он будет делать где-то, а я буду приходить, смотреть. Ну, так волнительно все это», — отмечает знаменитая мама.

Била сковородкой по голове Марка Захарова

Олеся Железняк еще со студенчества связала свою жизнь с легендарным режиссером, поступив к нему на курс. Марк Анатольевич, как вспоминает актриса с огромным уважением относился к своим ученикам, называя их с первого дня по имени отчеству. Завтра его основное детище — Ленком — отмечает 95-летний юбилей. В преддверии праздника Олеся Железняк поделилась неожиданным воспоминанием о мастере.

«У нас на втором курсе мы делали отрывки на тему Шекспира. Фантазия на тему. И мы делали отрывок из „Ромео и Джульетты“. Я была кормилицей. Но мы делали не то, что в пьесе, а то, что за. И как будто бы на кухне готовится свадьба. Готовится праздник, а за кулисами кормилица собирает всех поварят, и дает всем задание. Я, собственно, исполняла кормильцу. Пришел Марк Анатольевич. Мы готовились к экзамену. Этот отрывок был отобран и у нас там была большая сковорода. И он говорит: Ну, можете, Олеся Владимировна, ударить меня так по голове сковородой? Я помню, что у меня было такое оцепенение. Думаю, как это я Марка Анатольевича дам по голове сковородой. Я просто впала… В какой-то такой соляной столб превратилась. Я на него смотрю, и он берет и говорит: Ну, знаете, тут есть такое место… И он берет и дает себе по голове. То есть по ней можно ударять. Вот ударьте, Олеся Владимировна. И вот я помню, что я его несколько раз ударяла большой чугунной сковородой», — смеется актриса.

Разговаривать с Олесей Железняк огромное удовольствие. За короткий промежуток времени с ней можно обсудить множество интересных тем и историй. Любит ли актриса эксперименты, как переживает критику в свой адрес, о работе в Японии, своевременности спектакля «Старомодная комедия», секрете долгой и счастливой семейной жизни, а также смешном случае на гастролях с Татьяной Кравченко смотрите в видеоверсии, а также читайте в дальнейших материалах на сайте 5-tv.ru.