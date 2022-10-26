Афера по-крупному: Собчак накупила фейковых авиабилетов и сбежала из РФ в ночи

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 984

Собчак сбежала из России за несколько часов до ареста обходными путями

Афера по-крупному: Собчак накупила фейковых авиабилетов и сбежала из РФ в ночи

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

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Сразу после ареста коммерческого директора Суханова телеведущая под покровом ночи тихо сбежала в Литву на машине.

Ксения Собчак после задержания своего коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве сбежала из страны под покровом ночи и купила несколько билетов в разные точки мира в попытках запутать оперативников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что сразу после задержания Кирилла Суханова Ксения Собчак через интернет приобрела авиабилеты в Дубай. На следующее утро в ее загородный дом в элитном поселке в Подмосковье приехали сотрудники правоохранительных органов с обыском.

Мгновенно Собчак совершила еще один хитрый ход — купила другие билеты, в Турцию. Она хотела запутать оперативников, чтобы те поехали в столичные аэропорты. Но особняк Собчак пуст, машина с фирменным логотипом стоит на парковке. Где же виновница торжества?

Она спешно уехала из страны еще ночью. На машине Ксения Собчак тихо пересекла границу с Белоруссией и отправилась в Литву. Куда дальше поедет Собчак — неизвестно.

«Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, источник ТАСС добавил, что на руках у оперативников было постановление следователя о задержании Ксении Собчак. Но ей удалось скрыться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как выглядит обстановка у дома Собчак, где в данный момент проводятся обыски.

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