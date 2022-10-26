Танкисты ДНР победили в артиллерийской дуэли с ВСУ на авдеевском направлении

Украинские войска несут тяжелые потери на Авдеевском направлении под Донецком. Российская артиллерия и штурмовики Су-25 нанесли комплексный удар по живой силе и технике противника. Наша пехота постепенно выдавливает боевиков с укрепленных позиций при поддержке танковых подразделений. Наш корреспондент Дмитрий Астрахань сейчас работает на передовой.

Бронетехника постоянно работает на поддержку наступающей пехоты. Танк первой Славянской бригады с личным названием «За пацанов» сейчас готовится открыть огонь в закрытой позиции при корректировке с воздуха, поддерживая бойцов бригады на авдеевском направлении, которые сейчас продвигаются в сторону Опытного.

«Не даем им расслабляться, чтобы постоянно были в тонусе в нужном для нас», — отмечают бойцы.

Контрбатарейная борьба быстрая: быстро собираются, быстро обнаруживают. Порой приходится несколько выстрелов. Не всегда дают возможность отработать полностью.

После быстрой работы необходимо сразу же уходить, менять позицию, сейчас хорошо слышно, что работают несколько танков, различные виды артиллерий, постоянно устраивая так называемую карусель.

Еще один огневой налет с другой позиции сейчас закончен. Машина уходит, оператор беспилотника сопровождает ее по дороге, чтобы провести, подсказать, если понадобится, не только корректируют огонь. И вот так вот весь день сменяются машины, сменяются экипажи, постоянно оказывая на противника огневое давление, в том числе и с неожиданных позиций, там, где не может развернуться артиллерия, там где противник не ожидает прямого действенного огня 125-миллиметровой пушки танка.