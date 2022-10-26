Собчак вслед за своим директором стала подозреваемой по делу о вымогательстве

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 1 539

Потерпевшим по делу о шантаже в особо крупном размере выступила государственная корпорация. Какой же срок грозит Собчак?

Собчак вслед за своим директором стала подозреваемой по делу о вымогательстве

Фото: Собчак - Артем Геодакян / ТАСС

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Ксения Собчак вслед за своим коммерческим директором Кириллом Сухановым и экс-главредом Tatler Арианом Романовским стала подозреваемой по делу о вымогательстве, возбужденным по требованию государственной корпорации «Ростех». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что Ксения Собчак подозревается в пункте «б» третьей части статьи 163 УК РФ. Это не просто шантаж, а вымогательство имущества в особо крупном размере.

«Собчак подозревается по п. „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха», — объяснил собеседник ТАСС.

Как сообщили в агентстве, телеведущая и ее представители отказываются прокомментировать ситуацию.

На текущий момент известно, что фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы. Кирилл Суханов и Ариан Романовский задержаны, а Ксения Собчак, узнав новости о задержании своего директора, тихо сбежала из страны.

Телеведущая приобрела фейковые билеты в Дубай, а на следующий день — в Турцию. Пока оперативники искали Собчак в аэропортах и проводили обыски в ее загородном доме, журналистка окольными путями сбежала от ареста.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение адвоката о подробностях уголовного дела о вымогательстве, в котором замешана Ксения Собчак и ее «команда».

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