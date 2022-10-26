Россияне собрали три миллиарда рублей в рамках акции ОНФ «Все для победы»

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Средства пойдут на приобретение брони, летательных аппаратов, медикаментов, одежды для бойцов, защитников Донбасса.

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Три миллиарда рублей собрал Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках акции «Все для Победы!». Проект призван поддержать участников специальной военной операции и жителей Донбасса.

Сбор средств начался в мае и в нем активно участвуют и бизнес, и граждане, и наши соотечественники за рубежом. Авторы инициативы даже не ожидали такого отклика и уровня поддержки — об этом они рассказали на пресс-конференции в «Известиях». Именно наши военные корреспонденты были среди тех, кто начинал эту Акцию.

«Есть люди, которые на постоянной основе скидываются. Это необязательно богатые люди. Есть бабушки, которые уже пять раз отправляли нам деньги. С каждой пенсии отправляют нам по 300 рублей, по 500, что очень важно для достижения нами победы», — отметил замруководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

«Под именем моего коллеги Валентина Трушнина часть этого сбора проводилось. Это — хорошая броня и, вот. летательные аппараты. Каждая такая железка — это спасеные жизни бойцов», — заметил специальный корреспондент Семен Еремин

В рамках акции доставляют и грузы для жителей освобожденных территорий — везут медикаменты, продукты, теплую одежду.

Тема:
Специальная военная операция России
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