Кабина колеса обозрения оторвалась и повисла в Казахстане
Кадры, напоминающие сюжет из страшных фильмов, появились в сети. К счастью, пострадавших не было.
Фото, видео: 5-tv.ru
Как любой аттракцион превратить в комнату страха — хорошо знают в Казахстане. Там у недавно установленного, но уже работающего колеса обозрения отвалилась одна из кабинок.
Судя по реакции очевидцев, там это в порядке вещей. В результате неожиданного инцидента никто не пострадал.
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