Кабина колеса обозрения оторвалась и повисла в Казахстане

Как любой аттракцион превратить в комнату страха — хорошо знают в Казахстане. Там у недавно установленного, но уже работающего колеса обозрения отвалилась одна из кабинок.

Судя по реакции очевидцев, там это в порядке вещей. В результате неожиданного инцидента никто не пострадал.