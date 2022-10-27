В США начато расследование против компании Tesla после многочисленных аварий

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Пока Маск занят политическими заявлениями, его предприятие рискует своей репутацией и деньгами.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

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Осознавал ли бизнесмен Илон Маск, что вводит своих инвесторов и клиентов в заблуждение, сейчас выясняют в США. Речь о деле против компании Tesla.

В американском Министерстве юстиции начали расследование после нескольких аварий, которые устроили электромобили с автопилотом. Так, в штате Флорида искусственный интеллект не распознал на ярком солнце белый фургон, в результате чего автомобиль марки Tesla врезался в него, убив собственного водителя.

Было еще несколько подобных случаев, когда электромобили будто намерено приносили в жертву своих владельцев, врезаясь в различные препятствия. До этого пользователи Tesla в Норвегии даже устроили голодовку из-за плохого качества авто: акцию приурочили к приезду Илона Маска в Осло. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Маск разозлил власти Украины отказом решать их вопросы с интернетом.

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