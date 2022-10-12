Маск разозлил власти Украины отказом решать их вопросы с интернетом

Эфирная новость 550

Киевский режим не доволен тем, как работает Starlink. Миллиардер даже не хочет это комментировать.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Flashpic; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Просила Украина не только оружие: на передовой еще нужен спутниковый интернет Starlink. В последнее время из Украины поступали жалобы на сбои в системе. Комментировать это миллиардер Илон Маск, разработчик сети, не стал, сказав, что информация с поля боя засекречена. Но при этом посетовал на то, что Киев не платит за услуги связи. По всей видимости, украинским властям это пришлось не по душе. В Одессе сегодня фотографии американского предпринимателя с благодарственных билбордов поснимали.

Власти Тайваня решили отказаться от автомобилей Тесла. Такое решение последовало вслед за миротворческой инициативой Маска сделать остров особым административным районом КНР.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.76
0.08 62.59
0.24
Лучший способ привлечь в дом удачу: китайский совет дня на четверг, 13 ок...

Последние новости

15:30
Минобороны России сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
15:29
Захарова о заявлении Кулебы про Крым: «Главный дипломат признается в терроризме»
15:25
Бежавший от мобилизации Никита Пресняков оставил жену в России
15:23
Кабмин РФ выделит 29 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми из регионов
15:14
«Риск летального исхода»: врач оценил будущее Бони после восхождения на гору
15:10
«Суровый хомяк!» — дружба медвежонка с жителями Камчатки поразил туриста

Сейчас читают

Офтальмолог Азнаурян заявил об опасности просмотра телевизора в темноте
Лексус и Вован раскрыли: Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика