ВСУ атаковали Херсон четырьмя ракетами HIMARS, сбитыми подразделениями ПВО

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 232

Ранее администрация региона была перенесена на левобережную часть.

ВСУ атаковали Херсон четырьмя ракетами HIMARS, сбитыми подразделениями ПВО

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Beaux Hebert

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Тема:
Специальная военная операция России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Херсон четырьмя ракетами HIMARS. Благодаря подразделениям противовоздушной обороны (ПВО) все ракеты были сбиты, сообщают экстренные службы региона. Также информацию подтвердил заместитель губернатора Кирилл Стремоусов. До этого чиновник сообщал о переносе администрации Херсонской области на левобережную часть, уточнив, что правобережная получает все необходимое, включая продукты и медикаменты. Также осуществляются выплаты зарплат бюджетным работникам, пенсий и пособий.

Россия начала спецоперацию в Донбассе в конце февраля. Российские военные и союзные силы уничтожают неонацистов, освобождая территории. К РФ в результате референдумов присоединены четыре региона — Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР), Херсонская и Запорожская области. Кроме того, в России провели частичную мобилизацию для обеспечения безопасности россиян, защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в какую сторону для ВСУ меняется ситуация в Херсоне.

Тема:
Специальная военная операция России
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