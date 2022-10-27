В Херсонской области заявили о перемещении администрации региона
Стремоусов: Администрацию Херсонской области переместили в левобережную часть
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Замглавы администрации региона Стремоусов подчеркнул, что правая часть региона получает все необходимое.
Администрацию Херсонской области переместили в левобережную часть. Об этом сообщил заместитель губернатора региона в беседе с РИА Новости.
«Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются», — пояснил Стремоусов.
Он добавил, что все необходимое, включая провизию и лекарства, продолжает поступать на правый берег области. Помимо этого, продолжаются выплаты зарплат бюджетникам, а также платят пенсии и социальные пособия.
По словам Стремоусова, службы города работают согласно специальному режиму. Отмечено, что Херсон готов к зиме. Перед этим советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил об изменении в неприятную для Незалежной сторону ситуации на херсонском направлении. Политик подчеркнул, что пришлось перебросить около шести батальонно-тактических групп военных Украины.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, о чем заявили экстренные службы Херсона.
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