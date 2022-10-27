Арестович: ситуация под Херсоном меняется в неприятную для ВСУ сторону

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 693

В офисе Зеленского признают, что «смолоть» оборону региона украинской армии не по силам.

Арестович: ситуация под Херсоном меняется в неприятную для ВСУ сторону

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Ситуация на херсонском направлении становится критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live»*. Он подчеркнул, что войска националистов под Херсоном оказались в крайне тяжелом положении.

«Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30», — отметил Арестович.

По мнению советника главы офиса президента Украины, такую огромную военную силу армии страны «смолоть» будет очень трудно.

Комментируя обстановку в Херсонской области, заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов отмечал, что все попытки националистов прорвать линию обороны обречены на поражение. Свое заявление подтвердил успешным отражением атаки ВСУ — российские военные отбросили противника в районе села Давыдов Брод. Стремоусов также опроверг слухи о планах сдачи Херсонской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинские боевики пытаются «утопить» утраченные земли. Территория вокруг Каховской ГЭС, которую регулярно обстреливают ВСУ, стала зоной повышенной опасности

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