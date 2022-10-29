Вся жизнь в тумане: что такое «постковидный синдром» и как его лечить

При появлении странных симптомов следует незамедлительно обращаться к врачу. В противном случае существование будет невыносимым.

Не в состоянии сесть за руль многие из тех, кто переболел коронавирусом. Даже спустя долгое время после выздоровления у некоторых появляются симптомы, напоминающие помутнение рассудка. Постоянная усталость, провалы в памяти и дезориентация в пространстве — проблема стала настолько массовой, что медики даже ввели новое понятие: «постковидный синдром» или «ковидный туман».

Как его распознать, а главное — как лечить? Все выяснил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Не бойтесь, это «побочка»

COVID у Веры тянулся долго — три с половиной месяца кашляла, было тяжело дышать. Наконец, пришел отрицательный тест. Но спустя еще несколько недель организм начал вести себя странно: слабость такая, что не поднять чайник, постоянный шум в голове.

«Я уставала от всего. Я брала, например, книжку, не могла страницу прочитать. Смотрю и не понимаю текста. Я сидела, у меня слезы текли, я в этом момент училась как раз», — поделилась переживаниями женщина.

Садилась играть в шахматы и не могла вспомнить правила, что-то обещала ребенку, но уже через час об этом забывала.

«Я не помню. Ничего. Вот просто вылетело. Так могло вылетать несколько часов или целый день», — добавила пострадавшая от COVID.

Неврологи разводили руками. Лишь спустя год, после анализов, которые показали сужение сосудов головного мозга, ей назначили препараты, и со временем стало легче. А еще позже она услышала про существование «постковидного синдрома», такой встречается у 10-20% переболевших.

«Тут не те осложнения, что связаны с легкими, а здесь больше неврологической симптоматики. Синдром хронической усталости, такие симптомы, как туман в голове, это нарушение когнитивных функций», — пояснила врач-эпидемиолог Лидия Сопрун.

Постковидному синдрому на петербургском международном Форуме здоровья посвятили десяток докладов. Не всем, по словам врачей, удается с ним справиться. Девятилетней девочке в Москве помочь не смогли, и есть подозрения, что смерть наступила именно от постковидного синдрома. Методику его лечения совершенствуют. Боли снимают анальгетиками и мазями, эмоциональному состоянию помогают антидепрессантами, работу мозга улучшают препаратами способствующими его микроциркуляции. Но опасный синдром до конца все еще не изучен, как и сам COVID.

«У специалистов, например, до сих пор нет четкого понимания, почему во время COVID пропадают запахи. Вариант „А“: он ударяет по нашим рецепторам в носоглотке. Вариант „Б“: что-то делает с нашим мозгом. И вариант „В“: когда и с носоглоткой, и с мозгом все в порядке, но вот связи между ними нарушаются», — пояснил журналист Облендер.

После инфекции, например, некоторые пациенты не слышат запах апельсина, но почему-то слышат лайм. У одних пропадает запах специй, у других цветов. И это тоже лечат врачи. Начинают с тестов: 16 запахов от обувной кожи до лаванды.

«Ваше обоняние оставляет желать лучшего, он это не повод отчаиваться, оно настраивается, оно тренируется», — говорит медик.

Представили на форуме и новые методы диагностики. Этот софт, по словам разработчиков, позволяет с точностью до 95% определить, болен ли ты. Приложение анализирует мельчайшие вибрации головы. У разных заболеваний — свои колебания, искусственный интеллект на основании данных инфицированных научили определять и коронавирус.

«Ну вот ваши показатели говорят о том, что вероятность ковида в легкой форме невелика. Порядка 10 процентов, а в тяжелой — еще меньше», — пояснил главный аналитик Института имени Лесгафта Виктор Минкин.

Возможно, приложение научат определять и злополучный постковидный синдром. Пандемия спала, но в голове у многих переболевших так и гудит, а пациенты, да и врачи, нередко продолжают списывать боли, слабость и даже провалы в памяти на банальное переутомление.