В Москве заочно арестован и объявлен в розыск сын главы Красноярского края Усс

Сын красноярского губернатора Александра Усса заочно арестован в России по обвинению в отмывании денежных средств. Информация об этом появилась на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Как следует из базы МВД, Усс находится в федеральном розыске. Теперь Россия будет требовать его экстрадиции из Италии.

Еще 19 октября Артема Усса задержали в Милане по запросу США. В американском минюсте его обвинили в нарушении санкций. Наряду с ним был арестован Юрий Орехов. Его взяли под стражу в ФРГ. Помимо них американские власти обвиняют еще трех наших соотечественников — Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тюлякова. Им грозит срок до 30 лет лишения свободы.

Основные обвинения США к этим россиянам — поставка чувствительных технологий в РФ, торговля нефтью из Венесуэлы и уклонение от санкций.

Задержание Усса в Италии стал большим резонансом в общественности. Ранее МИД РФ заступился за Усса, выдвинутые обвинения похожи на часть огромной санкционной войны. Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем обвиняемые россияне нужны Вашингтону.