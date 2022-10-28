Русские не забывают — Брухунова о перспективах возвращения Пугачевой в Россию

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 2 305

Брухунова: Пугачеву россияне не простят

Русские не забывают — Брухунова о перспективах возвращения Пугачевой в Россию

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Жена Евгения Петросяна отписалась от всех, кто уехал из страны из-за спецоперации.

Поклонники Аллы Пугачевой не простят ее высказывания в адрес России — в этом не сомневается Татьяна Брухунова. Своим мнением супруга Евгения Петросяна накануне поделилась в соцсетях.

«Даже если Алла Борисовна пересмотрит свои политические взгляды, то россияне сомневаюсь, что забудут ее высказывания. Русские долго терпят, но никогда не забывают», — написала Брухунова на своей странице в Instagram*.

Жена Евгения Петросяна также рассказала подписчикам, что отписалась от всех людей, которые уехали из России из-за спецоперации. И теперь, по ее словам, на душе стало легче.

«Отписалась от бегунов. Отлегло. Ну, правда, одни тявкают на Родину из-за бугра, другие ноют, что им на новом месте тяжко. И те, и другие вызывают чувство брезгливого пренебрежения», — отметила Брухунова.

 

instagram* / bruhunova

Неприязнь жена комика испытывает и к тем, кто уехал зимовать на море. Татьяна дала понять, что не верит этим людям. За границу они улетели по тем же причинам, что и остальные, просто придумали другое оправдание, имеет в виду она.

«Мол, планировали пять лет, копили денежку и вот оно чудо — мы прилетели. Бэээ», — поделилась Брухунова.

Также она призналась фолловерам, что гордится президентом своей страны и ни разу не пожалела о своем выборе.

«Большое видится на расстоянии. Время покажет, кто был прав, а кто нет», — пояснила супруга комика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими проблемами столкнулась пытавшаяся забеременеть Татьяна Брухунова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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