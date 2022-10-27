Жена Петросяна впервые раскрыла детали проблемной беременности: «Жуткие были сложности»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 1 981

Жена юмориста Петросяна Брухунова: у меня были проблемы на пути к материнству

Жена Петросяна впервые раскрыла детали проблемной беременности: «Жуткие были сложности»

Фото: Instagram* / petrosyanevgeny

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Татьяна Брухунова обратилась с воодушевляющим призывом к женщинам, которые мечтают о ребенке, но встречают препятствия на пути к материнству.

Молодая жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не с первой попытки исполнила мечту стать мамой. Она призналась, что столкнулась со значительными препятствиями, но не сдалась. Сын 33-летней селебрити и ее 77-летнего избранника Ваган растет счастливым мальчишкой, окруженным заботой и любовью, хотя мог и не появиться на свет, если б родители не проявили настойчивость.

«Очень много женщин на этом пути сдаются. Разные бывают обстоятельства. И у меня были проблемы на пути к материнству. Очень большие, серьезные. Жуткие были сложности. Но я знаю точно, что в этом вопросе главное — это не отчаиваться. Господь все видит, и он обязательно подарит вам золотого, самого лучшего на свете малыша. Главное — ни на одну секундочку не сомневаться, просто верьте», — посоветовала поклонницам Брухунова.

Евгений Петросян развелся с коллегой Еленой Степаненко после 30 лет брака в 2018 году, в следующем — женился снова. молодая помощница стала пятой по счету супругой юмориста. Поговаривали, что проворная сотрудница была так невнимательна к возрасту возлюбленного и увела его из семьи не из-за любви, мотивы были сугубо практичные. Ведь артист нажил многомиллионное состояние за годы блестящей карьеры.

Свадьба и рождение ребенка не реабилитировали Брухунову в глазах общественности, в некотором смысле даже подтвердили желание стать наследницей знаменитости. И сколько бы ни твердила женщина, что чувства ее искренние, слава разлучницы за ней закрепилась. Вместе с ней — регулярные атаки хейтеров в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ссоре Евгения Петросяна со старшей дочерью Викториной (к слову, она на 20 лет старше мачехи). Татьяна Брухунова не смогла примирить конфликтующих родственников.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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