В поисках «смерти»: что известно о визите МАГАТЭ на Украину и «грязной» бомбе
МАГАТЭ в ближайшие дни начнет поиски «грязной» бомбы на Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / x99; 5-tv.ru
По информации целого ряда источников, Киев готовит провокацию с использованием опасного оружия в ближайшее время. Можно ли предотвратить трагедию?
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет искать на Украине «грязную бомбу». МАГАТЭ, в отличие от официальных лиц на Западе, со всей серьезностью отнеслось к информации о провокации, которую готовит Киев.
Как сообщил директор агентства Рафаэль Гросси, его сотрудники проверят несколько украинских объектов в поисках любой нелегальной ядерной деятельности. Инспекцию проведут в ближайшие дни. Также Гросси заявил о крайней необходимости создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, которую по-прежнему регулярно обстреливают украинские боевики.
Постпред России при ООН Василий Небензя на это заявление учтонил, что Украина может разрабатывать «грязную бомбу» не только в тех пунктах, которые планируют посетить эксперты и призвал их быть бдительными.
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