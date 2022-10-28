По информации целого ряда источников, Киев готовит провокацию с использованием опасного оружия в ближайшее время. Можно ли предотвратить трагедию?

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет искать на Украине «грязную бомбу». МАГАТЭ, в отличие от официальных лиц на Западе, со всей серьезностью отнеслось к информации о провокации, которую готовит Киев.

Как сообщил директор агентства Рафаэль Гросси, его сотрудники проверят несколько украинских объектов в поисках любой нелегальной ядерной деятельности. Инспекцию проведут в ближайшие дни. Также Гросси заявил о крайней необходимости создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, которую по-прежнему регулярно обстреливают украинские боевики.

Постпред России при ООН Василий Небензя на это заявление учтонил, что Украина может разрабатывать «грязную бомбу» не только в тех пунктах, которые планируют посетить эксперты и призвал их быть бдительными.