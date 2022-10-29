Мужа Нэнси Пелоси прооперировали после нападения мужчины с молотком

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 54

Подозреваемого в нападении на мужа спикера палаты представителей конгресса США уже удалось задержать. Им оказался 42-летний Дэвид Депап.

Мужа Нэнси Пелоси прооперировали после нападения мужчины с молотком

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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Мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Пол благополучно прооперировали после нападения мужчины, сообщил офис политика. Инцидент произошел накануне в резиденции политика в Сан-Франциско.

Нападение произошло в минувшую пятницу. Пелоси находилась в Вашингтоне, когда неизвестный мужчина в доме политика напал на ее 82-летнего мужа с молотком. В результате у Пола обнаружили трещину в черепе и серьезные повреждения рук. Медики констатировали — необходима срочная операция.

«Пол Пелоси перенес успешную операцию по исправлению трещины черепа и серьезных повреждений правой кисти и рук. Его врачи ожидают полного выздоровления», — говорится в заявлении пресс-службы политика.

Подозреваемое удалось достаточно быстро задержать. Им оказался 42-летний Дэвид Депап. Что заставило мужчину совершить преступление, пока неизвестно. Сейчас спикер конгресса направилась к мужу в Сан-Франциско.

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