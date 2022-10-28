От сумы до тюрьмы: как защитить свою жизнь и не превысить пределы самообороны

Под уголовную статью за превышение самообороны сейчас может попасть любой россиянин. Достаточно слегка перестараться, пытаясь отбиться от нападающего в темном переулке. Особой популярностью разные средства самообороны пользуются у женщин — оно и понятно. Наш корреспондент Леонид Рыжиков, узнал, как им защитить себя и при этом не оказаться в тюрьме.

К своему дому Алена до сих пор подходит с чувством тревоги и каждый раз вспоминает тот вечер. Незнакомец напал на нее сзади и потащил в сторону гаражей. Девушке удалось вырваться и добежать до квартиры.

«Я рыдала, плакала, не могла остановиться. В тот момент до меня дошло, что моя жизнь действительно была в опасности», — вспоминает Алена.

Тогда-то Алена и задумалась о покупке газового баллончика. Средства самообороны сейчас — ходовой товар и на маркетплейсах, и в оружейных магазинах. По словам продавцов, спрос растет осенью, когда темнеть начинает рано. Дворы, безлюдные дорожки и даже подъезды — кажется, что опасность на каждом шагу.

Пугать злоумышленников предлагают, например, аэрозольным пистолетом. Выглядит как травматический.

«Именно они сейчас считаются самыми эффективными и гуманными средствами самообороны. Потому что если их не распылять направо и налево, то вам ничего за это не будет», — поясняет менеджер по продажам товаров самообороны Алексей Медведев.

А вот настоящий тренд сезона. Девушки сами себя ставят на сигнализацию. Такие миниатюрные брелки имеют оглушительный успех. Достаточно выдернуть чеку и все в радиусе сотни метров услышат истошный вой.

Но все эти устройства могут затеряться в недрах дамских сумочек. Тогда надежда на хорошо поставленный удар. Несколько занятий — и уже становится как-то спокойнее, признаются дамы.

«Безопасность для себя, ты чувствуешь уверенность, находясь в любой вид агрессию. Ты понимаешь что и как-то можешь ответить на любой вид агрессии — это либо физическая, либо тебе что-то говорят», — говорит посетительница курсов самообороны Елена Гунтик.

Не исключено, что пару уроков когда-то взяла и эта москвичка, которую на днях попытался ограбить заезжий гастролер из Поволжья. Нападавший явно не ожидал такого отпора. Ушел ни с чем. Правда, недалеко — его быстро нашла полиция. Между тем, излишняя самоуверенность в экстренной ситуации может сыграть и злую шутку.

На отработку базового набора приемов самообороны с опытным тренером уйдет пара месяцев, но вряд ли эти знания помогут, если на девушку в темной подворотне неожиданно нападает крепкий мужчина. Чтобы дать отпор по всем правилам единоборств, нужна психологическая подготовка, а на это уже уйдут годы тренировок.

Лучшая тактика, говорят специалисты, бить в самые незащищенные места и бежать со всех ног. Есть еще один нюанс. В пылу борьбы можно превысить пределы допустимой самообороны. В прошлом году за убийство при самозащите были осуждены 255 человек, еще больше — 431 — лишились свободы из-за того, что нанесли тяжелые травмы обидчику.

«Когда дамочка оценивает, что он приближается, он опасен, вынимает и ему в глаза так сказать специальной настойкой. А у него аллергия. Он потерял зрение на 50%. Конечно, она будет отвечать. Почему, потому что не было самого нападения», — объясняет вице-президент адвокатской палаты Петербурга Юрий Новолодский.

В этом году пленум верховного суда России предписал трактовать любые сомнения в делах о превышении самообороны — в пользу обвиняемого. Как быстро изменится реальная судебная практика — пока говорить рано. Так что лучше не рисковать и заранее позаботиться о своей безопасности.