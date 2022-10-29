Пытался устранить конкурентов Трампа: кто напал на мужа Нэнси Пелоси с молотком

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 67

CNN: Напавший на мужа Пелоси Депап был поклонником теорий заговора

Пытался устранить конкурентов Трампа: кто напал на мужа Нэнси Пелоси с молотком

Фото: www.globallookpress.com / Stefano Costantino

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Супруга политика уже прооперировали. Пока он восстанавливается, правоохранители выясняют все детали нападения и наводят справки о личности подозреваемого.

Подозреваемый в нападении на мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Пола был поклонником теорий заговора. К такому выводы пришли журналисты CNN, просмотрев социальные сети задержанного Дэвида Депапа.

Так, 42-летний мужчина публиковал в интернете конспирологические теории про выборы президента США в 2020 года. В частности, он сообщал, что Джо Байден стал президентом обманным путем. Реальным же победителем был Дональд Трамп. Кроме того, подозреваемый открыто поддерживал его сторонников в штурме Вашингтона.

Также он затрагивал и пандемию коронавируса. По мнению Депапа, она использовалась мировыми элитами, чтобы установить новый миропорядок. А разработанные вакцины от болезни смертельны.

При этом уже известно, что Депап ранее никаких правонарушений не совершал.

К слову, нападение на супруга Пелоси произошло в минувшую пятницу. Политик находилась в Вашингтоне, когда мужчина в их доме напал на ее 82-летнего мужа с молотком. В результате у Пола обнаружили трещину в черепе и серьезные повреждения рук. Медики констатировали — необходима срочная операция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует муж Нэнси Пелоси после операции.

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