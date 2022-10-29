Корабли Черноморского флота отразили атаку БПЛА в Севастополе

Несколько минут назад корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников. Все происходило в акватории Севастопольской бухты. Такое заявление сделал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, отметив, что никаких причин для паники нет и не было.

«В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», — подчеркнул глава региона в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал США призвал Вашингтон, который и является инициатором украинского кризиса, начать переговоры с Москвой по мирному урегулированию конфликта.