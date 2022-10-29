«Лучше сесть за стол»: генерал ВВС США согласился со словами Путина о мировой угрозе
Американский генерал в отставке Холт согласился со словами Путина об опасном десятилетии
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Генерал призвал США не допустить эскалации конфликта. Пойдут ли они на это?
Президент России Владимир Путин был прав, говоря в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» о мировой угрозе и предстоящем опасном, непредсказуемом десятилетии, заявил в интервью Newsmax бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт.
«Слабость США и вакуум лидерства действительно создают опасность глобального масштаба», — сказал он.
Кроме того, Холт напомнил, что Россия действительно готова к переговорам с Украиной. И в данном вопросе США должны все-таки согласиться на решение вопроса путем дипломатии, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
«Нам необязательно соглашаться на их условия, мы можем разговаривать жестко. Но нам лучше сесть за стол переговоров», — подчеркнул Холт.
К слову речь Путина на Валдайском форуме оценили многие. Так, в Кремле отметили, сказанное будет перечитываться и осмысляться множество раз. В МИД Китая поддержали российского лидера в словах о КНР. Президент РФ высказался о Тайване, назвав его «неотъемлемой частью КНР», поэтому визиты США на остров являются провокацией.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru публиковал самые яркие фразы Путина на «Валдае».
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