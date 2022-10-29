«Лучше сесть за стол»: генерал ВВС США согласился со словами Путина о мировой угрозе

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Американский генерал в отставке Холт согласился со словами Путина об опасном десятилетии

«Лучше сесть за стол»: генерал ВВС США согласился со словами Путина о мировой угрозе

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Генерал призвал США не допустить эскалации конфликта. Пойдут ли они на это?

Президент России Владимир Путин был прав, говоря в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» о мировой угрозе и предстоящем опасном, непредсказуемом десятилетии, заявил в интервью Newsmax бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт.

«Слабость США и вакуум лидерства действительно создают опасность глобального масштаба», — сказал он.

Кроме того, Холт напомнил, что Россия действительно готова к переговорам с Украиной. И в данном вопросе США должны все-таки согласиться на решение вопроса путем дипломатии, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

«Нам необязательно соглашаться на их условия, мы можем разговаривать жестко. Но нам лучше сесть за стол переговоров», — подчеркнул Холт.

К слову речь Путина на Валдайском форуме оценили многие. Так, в Кремле отметили, сказанное будет перечитываться и осмысляться множество раз. В МИД Китая поддержали российского лидера в словах о КНР. Президент РФ высказался о Тайване, назвав его «неотъемлемой частью КНР», поэтому визиты США на остров являются провокацией.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал самые яркие фразы Путина на «Валдае».

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
29 окт
Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР: противник повержен
28 окт
Не щадят никого: освобожденный пленник рассказал о жутких пытках ВСУ с ножом
17 окт
«Денег ни у кого нет»: эксперт оценил защищенность Киева от ударов Москвы
13 окт
Диверсионную группу с боевиками «Азова»* забросили в Мариуполь
11 окт
Лимит исчерпан? Страны G7 не предложили Киеву новой конкретной помощи
10 окт
«Это эскалация»: в ООН прокомментировали взрыв на Крымском мосту
26 сент
Пригожин признался, что создал ЧВК «Вагнер» в 2014 году
22 сент
Глава МИД КНР Ван И: Китай сыграет свою роль в судьбе конфликта на Украине
22 сент
Политолог Мартынов назвал референдумы в ЛДНР ключом к миру на Украине
19 сент
Люди не верят ВСУ: жители Соледара назло Киеву отказались эвакуироваться
+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по ...

Последние новости

4:27
Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР: противник повержен
4:09
Страх оправдался: дочь Гаркалина вспомнила предсмертный разговор с отцом
3:51
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября
3:40
Лонгин Сотник: что можно и нельзя делать 29 октября
3:34
Зима уже близко: когда в Москве и Подмосковье выпадет первый снег
3:16
«Лучше сесть за стол»: генерал ВВС США согласился со словами Путина о мировой угрозе

Сейчас читают

Дьявол и клавиши судьбы: жизнь Джерри Ли Льюиса как самое сумасшедшее приключение
«У него есть установка»: психиатр объяснил, почему Байден начал передразнивать журналистов
В поисках «смерти»: что известно о визите МАГАТЭ на Украину и «грязной» бомбе
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика