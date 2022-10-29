Бросила и уехала: что случилось с ребенком Собчак после ее побега из России

Теледива на родине проходит свидетелем по делу о вымогательстве.

Телеведущая Ксения Собчак, бежав из России, оставила своего сына Платона в Москве. Об этом сообщает KP.RU. Уточняется, что с мальчиком все хорошо. Кроме того, в столице остался муж светской львицы — режиссер Константин Богомолов. Он, как и прежде, работает в театре, словно никакого скандала и не было.

Скандальная журналистка второй день не связывается с публикой. Известно только, что она находится в Вильнюсе. Также выяснилось, что у Ксении Анатольевны есть гражданство Израиля.

Теледива перебралась в Литву на фоне уголовного дела о вымогательстве у компании «Ростех». Несколько дней назад был отправлен под стражу ее коммерческий директор Кирилл Суханов, а сама светская львица имеет статус свидетеля, хотя раньше была подозреваемой. Вместе с Сухановым угодил за решетку и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский. По версии следствия, они вымогали крупную сумму за удаление данных в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал о том, могут ли лишить израильского гражданства Ксению Собчак.

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