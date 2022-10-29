Бросила и уехала: что случилось с ребенком Собчак после ее побега из России

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 9 766

Сын телеведущей Собчак остался в Москве после ее побега в Вильнюс

Бросила и уехала: что случилось с ребенком Собчак после ее побега из России

Фото: Instagram* / xenia_sobchak

Читайте нас в: Дзен Новости

Теледива на родине проходит свидетелем по делу о вымогательстве.

Телеведущая Ксения Собчак, бежав из России, оставила своего сына Платона в Москве. Об этом сообщает KP.RU. Уточняется, что с мальчиком все хорошо. Кроме того, в столице остался муж светской львицы — режиссер Константин Богомолов. Он, как и прежде, работает в театре, словно никакого скандала и не было.

Скандальная журналистка второй день не связывается с публикой. Известно только, что она находится в Вильнюсе. Также выяснилось, что у Ксении Анатольевны есть гражданство Израиля.

Теледива перебралась в Литву на фоне уголовного дела о вымогательстве у компании «Ростех». Несколько дней назад был отправлен под стражу ее коммерческий директор Кирилл Суханов, а сама светская львица имеет статус свидетеля, хотя раньше была подозреваемой. Вместе с Сухановым угодил за решетку и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский. По версии следствия, они вымогали крупную сумму за удаление данных в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал о том, могут ли лишить израильского гражданства Ксению Собчак.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Недоброе утро: рейтинг знаков зодиака, переживающих тяжелое похмелье

Последние новости

17:40
До летального исхода: врач рассказал о смертельной опасности детского вируса
16:59
Раздал награды: Карл III выдал причастность Великобритании к диверсии на «СП»
16:40
Ведущая «Орла и решки» Юлия Коваль восстановила девственность после родов
16:29
ВСУ получили жесткий отпор при попытке прорыва позиций ВС РФ в ДНР
16:24
«Малыш», «Кот» и «Француз»: как бойцы СВО придумывают себе позывные
16:02
«Пример традиционного брака»: 55-летняя Яна Поплавская вышла замуж

Сейчас читают

Я много функциональная персона: Бузова привезла в ДНР гумпомощь
Могила Игоря Кириллова спустя год после смерти остается без памятника
Потерявший жену в ДТП Сумишевский перестал видеть детей: «К сожалению, так»
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика