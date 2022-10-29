У 50 человек произошла остановка сердца в давке на праздновании Хеллоуина в Сеуле

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 255

Спасатели на месте проводят сердечно-легочную реанимацию.

Фото, видео: ТACC / Мудрац Александра; twitter / 𝑅𝑖𝑅𝑖 | Trolley / ELMO / d(/ °'•'°/)b / Izabela Berile / ✜Ash⁷|| Yet To Come / perserfone / perserfone; 5-tv.ru

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У 50 человек произошла остановка сердца в давке на праздновании Хеллоуина в Сеуле. Об этом сообщает агентство Yonhap.

На место происшествия у отеля Гамильтон прибыли экстренные службы. Спасатели на месте проводят пострадавшим сердечно-легочную реанимацию. К настоящему времени госпитализирован уже 21 человек на кардиологическое отделение.

По данным Mirror ссылающегося на южнокорейские СМИ, число пострадавших увеличилось до сотни человек. Двадцать считаются погибшими.

Празднование Хеллоуина в районе Итхэвон проводится ежегодно. Гостями становятся тысячи человек, однако в этом году это закончилось трагедией. Ходят слухи, что толпа ринулась за какой-то знаменитостью. Истинные причины установит следствие. А пока медики пытаются спасти как можно больше людей.

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