У 50 человек произошла остановка сердца в давке на праздновании Хеллоуина в Сеуле. Об этом сообщает агентство Yonhap.

На место происшествия у отеля Гамильтон прибыли экстренные службы. Спасатели на месте проводят пострадавшим сердечно-легочную реанимацию. К настоящему времени госпитализирован уже 21 человек на кардиологическое отделение.

По данным Mirror ссылающегося на южнокорейские СМИ, число пострадавших увеличилось до сотни человек. Двадцать считаются погибшими.

Празднование Хеллоуина в районе Итхэвон проводится ежегодно. Гостями становятся тысячи человек, однако в этом году это закончилось трагедией. Ходят слухи, что толпа ринулась за какой-то знаменитостью. Истинные причины установит следствие. А пока медики пытаются спасти как можно больше людей.