«Деньги, оружие и смерть»: Захарова о причинах срыва зерновой сделки Киевом
Захарова обвинила Зеленского в срыве зерновой сделки
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
После атаки ВСУ на российские корабли в порту Севастополя РФ вышла из зерновой сделки.
После атаки ВСУ на российские корабли в порту Севастополя РФ вышла из зерновой сделки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответственность за срыв сделки лежит на президенте Украины Владимире Зеленском.
«Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководили британские спецы, чтобы к ядерному шантажу добавился еще и продовольственный. Им мало денег и оружия. Им нужно больше смертей. На этом адском троне держится киевский режим: деньги, оружие, смерть», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Она отметила, что Россия уже давно предлагает передать свои удобрения нуждающимся странам бесплатно. Более того, РФ готова обеспечить безвозмездные поставки до 500 тысяч тонн своих зерновых беднейшим странам.
Ранее 5-tv.ru публиковал хронику атаки беспилотников ВСУ на корабли в порту Севастополя.
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