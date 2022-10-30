«Деньги, оружие и смерть»: Захарова о причинах срыва зерновой сделки Киевом

После атаки ВСУ на российские корабли в порту Севастополя РФ вышла из зерновой сделки.

После атаки ВСУ на российские корабли в порту Севастополя РФ вышла из зерновой сделки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответственность за срыв сделки лежит на президенте Украины Владимире Зеленском.

«Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководили британские спецы, чтобы к ядерному шантажу добавился еще и продовольственный. Им мало денег и оружия. Им нужно больше смертей. На этом адском троне держится киевский режим: деньги, оружие, смерть», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Россия уже давно предлагает передать свои удобрения нуждающимся странам бесплатно. Более того, РФ готова обеспечить безвозмездные поставки до 500 тысяч тонн своих зерновых беднейшим странам.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронику атаки беспилотников ВСУ на корабли в порту Севастополя.