«Деньги, оружие и смерть»: Захарова о причинах срыва зерновой сделки Киевом

|
Лев Пророков
Лев Пророков 171

Захарова обвинила Зеленского в срыве зерновой сделки

«Деньги, оружие и смерть»: Захарова о причинах срыва зерновой сделки Киевом

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

После атаки ВСУ на российские корабли в порту Севастополя РФ вышла из зерновой сделки.

После атаки ВСУ на российские корабли в порту Севастополя РФ вышла из зерновой сделки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответственность за срыв сделки лежит на президенте Украины Владимире Зеленском.

«Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководили британские спецы, чтобы к ядерному шантажу добавился еще и продовольственный. Им мало денег и оружия. Им нужно больше смертей. На этом адском троне держится киевский режим: деньги, оружие, смерть», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Россия уже давно предлагает передать свои удобрения нуждающимся странам бесплатно. Более того, РФ готова обеспечить безвозмездные поставки до 500 тысяч тонн своих зерновых беднейшим странам.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронику атаки беспилотников ВСУ на корабли в порту Севастополя.

+6° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
61.53
0.17 61.13
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 октября

Последние новости

20:37
«Прям взбесило»: за что Карина Кросс осудила Вики Одинцову
20:18
Называла людей «отребьем»: Захарова ответила пожалевшей Собчак Литвиновой
19:53
Марк Варшавер предложил 73-летней Поргиной найти другой театр
19:35
Хватит и 30%: эксперт объяснил истинную цель ударов по энергообъектам Украины
19:13
«Надо было остаться»: Мария Погребняк не понимает, чего испугалась Собчак
18:52
«Одно большое мученье»: Авербух честно рассказал об отношениях в семье

Сейчас читают

Хватит и 30%: эксперт объяснил истинную цель ударов по энергообъектам Украины
«Девять лет ада»: рэпер Птаха раскрыл подробности отношений с Ланой Реутовой
Годы берут свое: диетолог о здоровье Пугачевой
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика