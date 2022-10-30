Провал ВСУ: хроника отражения крупнейшей атаки на Севастополь после начала СВО

Севастополь отбил беспрецедентную атаку дронов, которую Вооруженные силы Украины организовали с использованием как летающих, так и надводных беспилотников.

Все они были обезврежены, в основном, еще на подходе. Три плавающих камикадзе уничтожены на внутреннем рейде в Бухте Южная — она вдается в самое сердце города. Жертв и пострадавших нет, есть незначительное повреждение у одного из кораблей. Но эта провальная для ВСУ операция будет иметь серьезные последствия.

Во-первых, Россия выходит из зерновой сделки — ведь атаке подверглись корабли, которые обеспечивали этот самый морской коридор из Украины в Турцию. Во-вторых, в подготовке и координации диверсии участвовали британские военные, Те же, как заявили, в нашем Минобороны, что стоят за взрывами на «Северных потоках». Как они это могли делать — репортаж из Крыма корреспондента «Известий» Николая Аксенова

Самая крупная атака на Крым с момента начала специальной военной операции — сразу девять воздушных и семь морских беспилотников. Эти кадры сняли очевидцы у берегов Севастополя. Российский вертолет наносит точный удар по одному из дронов. Мощный взрыв, черный дым, цель поражена.

Атака боевых беспилотников началась сегодня ровно в 4:20 утра. Противник рассчитывал на эффект неожиданности. Но все, что летело сегодня в Севастопольскую бухту, было отражено силами Черноморского флота и авиации. И если воздушные цели поразить было проще, то с такой масштабной атакой морскими дронами наша армия сталкивается чуть ли не впервые.

«В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде», — доложил официальный представитель Миноброны РФ Игорь Конашенков.

К попытке теракта в Севастополе украинские военные готовились основательно. Очевидно, что спланировать, скоординировать и осуществить акцию такого масштаба и с привлечением таких технических средств — Киев в одиночку просто не в состоянии. У Минобороны есть точные сведения, что все контролировалось британскими военными.

Совпадение ли, но в середине октября в сети появились вот эти кадры. Украинские военные проходят обучение в Великобритании. Пробуют управлять как раз подводными беспилотниками.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил, что в подготовке украинских специалистов участвовали ровно те же самые западные военные специалисты, которые организовали другой теракт: по подрыву «Северных потоков». Еще в середине сентября.

«Если мы посмотрим события, которые касались „Северного потока — 2“, то после взрыва проходит некоторое время, Карл III — новоиспеченный король Великобритании, награждает двух британских офицеров (причем высшей британской наградой) за секретную операцию, проведенную не на территории Великобритании, вне королевства Великобритании. Есть у многих подозрение, что эти офицеры как раз были причастны к применению беспилотника и подрыву газопровода», — рассказал директор музея ПВО Юрий Кнутов.

Британские спецслужбы втягиваются в конфликт на Украине все более явно. Теракт на Крымском мосту ведь тоже, по сути, дело рук Ми-6.

«Наместником американцев в Европе являются англичане. У англичан силы специальных операций могут быть лучшими по меньшей мере в НАТО. В чем-то они даже покруче будут американских. Потому что у британцев огромная история этих спецслужб», — отметил политолог Юрий Светов.

Конечным же заказчиком теракта в Севастополе, скорее всего, были как раз американцы. Тем более, что они сами контролировали исполнение. Все утро над акваторией Черного моря кружил американский беспилотник-разведчик Global Hawk. И вот ведь совпадение — только когда все атаки были отбиты, самолет покинул район Севастополя и через Болгарию направился на базу ВМС США в Италии.

«Мы все знаем, что Великобритания всегда обвиняет других в том, что сделала сама. И это безумие, потому что мы на 180 градусов отвернулись от правды. А правда в том, что США и Великобритания любят обвинять других в собственных преступлениях. Мы видим, как шаг за шагом мы приближаемся к Третьей мировой войне. И Великобритания вместе со Штатами ведут остальные страны НАТО в эту войну», — заявил Кристоф Херстль немецкий журналист, председатель партии «Германский центр».

В российском Минобороны официально заявили — удар по бухте исполнили военнослужащие 73-го специального центра морских операций в Очакове Николаевской области. Того самого центра, который, не скрываясь, строили под патронажем НАТО. На деньги альянса и с непосредственным участием североатлантических инструкторов.

«Надо поднимать вопросы об участии Соединенных Штатов, Великобритании, стран НАТО в боевых действиях на Украине на Совете Безопасности ООН. Надо предпринимать какие-то меры против Великобритании и против этого учебного центра, который находится на окраине города Очаково», — призвал военный обозреватель Виктор Литовкин.

Активно мониторят в том самом учебном центре и социальные сети. Даже любительские кадры, случайно оказавшиеся в открытом доступе, могут стать полноценными разведданными для украинской стороны и их западных кураторов. Губернатор Развозжаев сегодня ограничил доступ к городским камерам и официально заявил, что любая публикация видео или фото с российской техникой — чревата последствиями.

«Это делать не нужно. Тем не менее это продолжается. Будут заниматься спецслужбы. Время уговоров уже закончено. Те, кто до сих пор не понял, с ними будет проводиться специальная работа», — заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Чем ответит российская сторона на попытку теракта в Севастополе — пока неизвестно. Но спустя пару часов после уничтожения в Крыму вражеских дронов по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу.