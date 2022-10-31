Поплавская о неожиданном поступке Собчак: «Запомнила на всю жизнь»

Артистка прокомментировала ситуацию с побегом журналистки из России.

Актриса и телеведущая Яна Поплавская на фоне скандала и волны осуждения в адрес журналистки Ксении Собчак вспомнила о ее добром поступке. Что бы ни происходило сейчас, ответила артистка, эта история останется в ее памяти навсегда. На фоне скандалов, связанных с именем Собчак, ее побега из России в связи с криминальной историей, Поплавская решила поделиться своим мнением — взглядом под иным углом.

Как рассказала актриса, в 2007 году она обратилась к Ксении Собчак с просьбой посетить тяжелобольных детей из отделения трансплантологии Российской детской клинической больницы (РДКБ). Ребята мечтали в новогодние каникулы встретиться со знаменитостями. Одна из девочек, Авиталь, очень хотела познакомиться с Ксенией Анатольевной.

«Директор Димы Билана сразу отказал, другие звезды не смогли или болели. Согласилась приехать только Собчак. Я очень просила, боясь, что Авиталь не дождется трансплантации», — вспоминала Поплавская.

В день визита селебрити в больницу стоял 20-градусный мороз. По какой-то причине ее машину не пропустили на территорию медучреждения. К большому удивлению Поплавской, гостья, известная конфликтным поведением, не стала спорить и даже не пыталась высказать свое возмущение.

«Вышла из машины и пошла по январскому морозу, сквозь снег, в джинсах и майке с полными пакетами подарков. А идти до корпуса — это пройти всю огромную территорию больницы. Не попросив горячего чая, она сразу направилась к Авиталь и другим детям. Они были счастливы! А персонал больницы не мог поверить своим глазам. Потом еще водитель Ксении донес остальную груду подарков», — рассказала актриса.

Яна Поплавская, актриса, телеведущая, театральный педагог. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Поплавская подчеркнула, что встречу звезды с детьми не снимали фотографы, не было ни публики, ни прессы, только юные пациенты и их мамы. После встречи с маленькой поклонницей Собчак взяла ее под свою опеку. Девочке сделали операцию по пересадке почки, она справилась с недугом и сейчас живет в Петербурге.

«Это был человеческий поступок, который я запомнила на всю жизнь. А я потом звонила Ксении, благодарила. А она ответила: „Вы что, Яна, это же дети!“» — написала Поплавская.

Именно поэтому, добавила актриса, в течение многих лет она никогда не комментировала скандалы с участием Ксении Собчак. Память о добром деле и благодарность не позволяли. Что же произошло после, почему ситуация настолько изменилась, объяснить артистка не может. Каждый, добавила она, выбирает свой путь. Но Поплавская до сих пор предпочитает помнить журналистку идущей в майке и джинсах по январскому морозу с полными пакетами подарков детям.

Ксения Собчак тайно сбежала в Литву после начала уголовного дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В контексте разбирательств под стражу был отправлен ее коммерческий директор Кирилл Суханов. Также задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Они, по версии следствия, потребовали у Чемезова деньги за удаление данных в Telegram-канале. Собчак по ходу расследования сменила статус с подозреваемой на свидетеля.

Ранее, писал 5-tv.ru, рэпер Тимати прокомментировал бегство Ксении Собчак из России. Когда-то светская львица снималась в клипах артиста, но сейчас, очевидно, от тех доброжелательных отношений не осталось и следа.