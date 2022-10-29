«Считала себя королевной»: Тимати обратился к сбежавшей из России Собчак

Рэпер объяснил, почему светская львица не имеет права рассчитывать на сочувствие и понимание.

Тимати (он же Тимур Юнусов) посоветовал сбежавший из России Ксении Собчак не удивляться травле и «шквалу ликования», который поднялся в России по поводу возникших у нее проблем. По мнению рэпера, во всех бедах светской львице нужно винить только саму себя.

«Может, если бы ты не считала 90% индустрии говном, а себя королевной на всем этом сером фоне, то и люди в целом отнеслись бы к тебе с сочувствием и пониманием», — написал Тимати на своей странице в соцсети.

Напомним, что Собчак тайно бежала в Литву на фоне уголовного дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Несколько дней назад был отправлен под стражу коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов. Вместе с ним угодил был задержан экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский. По версии следствия, они вымогали у главы «Ростеха» крупную сумму за удаление данных в Telegram-канале.

Сама светская львица сначала также проходила по делу подозреваемой, однако позднее ее статус сменился на свидетеля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Людмила Нарусова опровергла слухи о своем уходе из Совета Федерации на фоне громкого криминального скандала, в который угодила ее дочь Ксения Собчак.

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