Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, госпитализация потребовалась еще семерым.

Автобус с пассажирами опрокинулся в Челябинской области. Видео с места ДТП оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что автобус стоит в заснеженном кювете. Повреждения корпуса указывает на то, что автомобиль упал на бок. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате дорожной аварии пострадали 24 человека. Восемь из них госпитализировали, еще 15 оказали амбулаторную помощь. Среди тех, кого доставили в больницу, один человек находится в тяжелом состоянии. Оставшиеся семеро госпитализированных – в состоянии средней степени тяжести.

По информации МВД, в опрокинувшемся автобусе находились 22 пассажира. Они ехали из Костаная в Екатеринбург на работу вахтовым методом. На подъезде к столице Урала (в 85 километрах) водитель не справился с управлением из-за снегопада и съехал в правый кювет. В МВД сообщили, что в медучреждения доставили 13 пассажиров.

Известно, что ДТП произошло в Кунашакском районе Челябинской области. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причина аварии.

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