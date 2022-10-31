Автобус опрокинулся под Челябинском, пострадали 24 человека — видео с места ДТП

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 15 483

При опрокидывании автобуса под Челябинском пострадали 24 человека

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, госпитализация потребовалась еще семерым.

Автобус с пассажирами опрокинулся в Челябинской области. Видео с места ДТП оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что автобус стоит в заснеженном кювете. Повреждения корпуса указывает на то, что автомобиль упал на бок. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате дорожной аварии пострадали 24 человека. Восемь из них госпитализировали, еще 15 оказали амбулаторную помощь. Среди тех, кого доставили в больницу, один человек находится в тяжелом состоянии. Оставшиеся семеро госпитализированных – в состоянии средней степени тяжести.

По информации МВД, в опрокинувшемся автобусе находились 22 пассажира. Они ехали из Костаная в Екатеринбург на работу вахтовым методом. На подъезде к столице Урала (в 85 километрах) водитель не справился с управлением из-за снегопада и съехал в правый кювет. В МВД сообщили, что в медучреждения доставили 13 пассажиров.

Известно, что ДТП произошло в Кунашакском районе Челябинской области. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причина аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что день жестянщика наступил в Москве. Кошмар автомобилиста в столице воплотился в реальность накануне Хэллоуина – произошла целая серия массовых ДТП.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.53
0.17 61.13
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 октября

Последние новости

12:42
Производитель шин Bridgestone уходит из России
12:31
А где Бледанс? Поклонники не узнали звезду «Маски-шоу» без макияжа
12:19
РСЗО «Град» остановили попытку атаки ВСУ в зоне СВО
12:07
В Домодедово образовалась огромная очередь на получение багажа
11:59
Некоторые районы Киева остались без света и воды
11:52
Демократам здесь не место: в Мичигане сорвали речь Обамы

Сейчас читают

Автобус опрокинулся под Челябинском, пострадали 24 человека — видео с места ДТП
"Мы не медики!": участники "На-На" отказались помогать отошедшему от дел больному Алибасову
Зуб на зуб не попадет: финский народ может насмерть замерзнуть без энергии РФ
Стоит ли бороться с мужскими привычками

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика