Производитель шин Bridgestone уходит из России

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 63

Завод компании в Ульяновске перестал работать еще в марте, но сотрудникам выплачивали зарплату и пособия.

Производитель шин Bridgestone уходит из России

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

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Японский производитель автомобильных шин Bridgestone принял решение об уходе с российского рынка.

Компания начала поиск нового покупателя для своих российских активов, о чем рассказала в официальном сообщении. В качестве аргументов были названы «общая неопределенность» и «проблемы с поставками». По предварительным данным, поиск нового покупателя займет несколько месяцев.

«В свете общей неопределенности и продолжающихся проблем с поставками в России Bridgestone объявляет, что начала процесс поиска местного покупателя своих российских активов», — говорится в сообщении.

Bridgestone работает в России с 1998 года. В марте японский производитель заявил о приостановке работы завода, расположенного в Ульяновске. Однако компания утверждает, что с марта продолжает «поддерживать своих сотрудников в России, полностью выплачивая им заработную плату и пособия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что китайский производитель Huawei собирается уходить из РФ. В интернете появилось объявление о сдаче в аренду московского офиса, а сотрудники уехали в Узбекистан и Казахстан.

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