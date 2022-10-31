Huawei отсюда: китайский технологический гигант уходит с российского рынка

Но поставки продукции популярного китайского бренда возможно осуществить тремя способами.

Крупный производитель электроники Huawei готовится окончательно покинуть российский рынок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на несколько источников, работающих в самой компании или близких к сотовым операторам.

По словам источников, Huawei прекратил поставки своей техники в российские магазины, а московский офис компании выставляют на аренду с 1 февраля 2023 года с ценой около восьми миллионов рублей в месяц. Кроме того, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков сообщил, что сотрудники компании массово «перебрались» в Казахстан и Узбекистан.

«Некоторые единицы техники все еще продаются в официальном магазине бренда, но это — остатки прежних поставок», — добавил Кусков.

Однако совершенно отчаиваться не стоит. Продукцию Huawei возможно ввозить в Россию тремя способами. Во-первых, это параллельный импорт. Во-вторых, технику возможно получить от дистрибуторов, которые будут закупать ее у посредников в Китае. Также существуют различные серые схемы «добычи» техники популярного бренда.

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