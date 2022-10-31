Huawei отсюда: китайский технологический гигант уходит с российского рынка

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 1 909

Huawei уходит из России

Huawei отсюда: китайский технологический гигант уходит с российского рынка

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer

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Но поставки продукции популярного китайского бренда возможно осуществить тремя способами.

Крупный производитель электроники Huawei готовится окончательно покинуть российский рынок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на несколько источников, работающих в самой компании или близких к сотовым операторам.

По словам источников, Huawei прекратил поставки своей техники в российские магазины, а московский офис компании выставляют на аренду с 1 февраля 2023 года с ценой около восьми миллионов рублей в месяц. Кроме того, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков сообщил, что сотрудники компании массово «перебрались» в Казахстан и Узбекистан.

«Некоторые единицы техники все еще продаются в официальном магазине бренда, но это — остатки прежних поставок», — добавил Кусков.

Однако совершенно отчаиваться не стоит. Продукцию Huawei возможно ввозить в Россию тремя способами. Во-первых, это параллельный импорт. Во-вторых, технику возможно получить от дистрибуторов, которые будут закупать ее у посредников в Китае. Также существуют различные серые схемы «добычи» техники популярного бренда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что владелец сети ресторанов общественного питания KFC продает свой бизнес в России.

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