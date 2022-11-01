Жених Юлии Ефременковой впервые остался один с сыновьями: «Голова кругом!»

Сыновья звезд «Дома-2» появились на свет 22 сентября, но только неделю назад оказались дома. Мальчики родились недоношенными, и им требовался медицинский уход.

Жених экс-ведущей реалити-шоу «Дом-2» Юлии Ефременковой Мондезир (Полное имя Тамба-Тамба Свет-Амур Мондезир. — Прим. ред.) впервые остался наедине с их месячными близнецами. Благоверная отправилась по делам, и все хлопоты легли на накачанные плечи мужчины. Ноша оказалась не из легких, родительского опыта не хватает, да еще и детей сразу двое. Голова кругом — так описывает происходящее новоиспеченный отец. Но с улыбкой на устах и большой любовью в глазах.

Мондезир познает радости родительства всего неделю. Его малыши родились 22 сентября недоношенными, месяц провели с мамой в больнице. Лишь недавно врачи убедились в стабильности состояния мальчиков и выписали звездное семейство домой, где их с нетерпением ждал папа. Ефременкова еще в клинике признавалась — все силы уходят на уход за детьми, некогда даже ненадолго прилечь. Надеялась, дома, вдвоем с избранником, будет легче. Но стало трудно обоим.

«Порой непросто бывает, честно вам скажу, эмоциональный фон сейчас у нас очень нестабильный из-за недосыпа, переживаний и неопытности. И это, к сожалению, сказывается на нас. Но уверен, что это временно, ведь многие родители проходили через это, значит, и мы пройдем», — пишет Мондезир в соцсетях.

Сыновья Мондезира и Юлии Ефременковой родились недоношенными и месяц провели в больнице. Фото: Instagram* / mon_desir________

По словам молодого папы, он еще не научился менять детям подгузники, паникует, когда приходит пора их кормить, но не отчаивается. Мужчина уверен, что очень скоро освоит все родительские премудрости и сможет почувствовать себя более уверенно. Несмотря на все сложности, ему приятно заботиться о близнецах. Все время он проводит с малышами, некогда даже вести блог — глядя на сыновей, Мондезир забывает обо всем.

Еще одной сложностью для пары стало оформление детских документов. Ефременкова не смогла с первого раза решить вопрос с бумагами, чтобы потом поставить сыновей на учет в поликлинику. Главное препятствие в семейном положении — новоиспеченные родители не женаты. И теперь им придется найти время на новую поездку в МФЦ, явиться вместе и заново пройти процедуру.

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