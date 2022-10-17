Звезда «Дома-2» Блюменкранц устроился таксистом эконом-класса после развода

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 116

Звезда «Дома-2» Блюменкранц после разрыва с женой устроился таксистом

Звезда «Дома-2» Блюменкранц устроился таксистом эконом-класса после развода

Фото: Instagram* / blumenkranz89

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Экс-участник скандальной телестройки назвал сумму, которую ему удалось заработать, занимаясь извозом.

Бывший участник «Дома-2» Валерий Блюменкранц после развода с женой Анной стал таксистом. Вот уже третий день мужчина ночами подвозит всех нуждающихся, и ему удалось неплохо заработать.

«За две смены почти десять тысяч рублей чистыми на эконом-классе. Если каждый день работать, можно смело 150 тысяч рублей делать в месяц», — цитирует слова Блюменкранца StarHit.ru.

О воссоединении с женой мужчина не задумывается. Пара уже подала заявление о разводе. Причины разрыва пока неизвестны. Хотя еще несколько месяцев назад супруги активно готовились к переезду из России в Азербайджан. Тогда поклонники искренне радовались за Валерия и Анну, что они смогли сохранить семью, несмотря на многочисленные скандалы, ссоры и расставания. При этом тогда же пара приобрела совместное жилье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова отказалась ухаживать за новорожденными близнецами.

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